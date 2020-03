Brad Pitt sta frequentando Alia Shawkat?

Brad Pitt è stato recentemente paparazzato in compagnia di Alia Shawkat, mentre era in fila per ordinare in un fast food di Los Angeles: un gesto semplice che però non è passato inosservato agli occhi dei fotografi. La coppia, la sera prima, aveva partecipato a un concerto dei Thundercat e la vicinanza tra i due aveva scatenato il chiacchiericcio. La frequentazione non è passata inosservata, tanto da animare il gossip nei loro confronti, sostenuto da chi li vorrebbe come coppia ufficiale. Ma pare che questa loro unione sia solo di tipo amichevole.

I due si conoscono da sempre ma non per questioni sentimentali: li unisce un'amicizia di lunghissima data, come è stato confermato anche dagli amici più intimi. Lo stess Brad ha cercato di sottrarsi all'obiettivo dei fotografi voltando letteralmente le spalle alla macchina fotografica e concentrando l'attenzione sul menu del fast food appeso al muro del locale. Accanto a lui Alia è apparsa allegra e divertita, sicuramente incurante dei paparazzi, ma concentrata nella conversazione con l'attore.

Brad Pitt spotted with Alia Shawkat again despite claims he is STILL 'not dating anyone' after Angelina Jolie split https://t.co/DYrOpxMyE1 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 16, 2020

A quanto pare non c'è spazio per l'amore nella vita di Pitt, che non ha più frequentato nessuna donna sin dai tempi della separazione dalla moglie e attrice Angelina Jolie, ma concentrando tutte le sue attenzioni nei confronti dei figli che i due hanno in comune. Nonostante sia stato immortalato accanto a molte donne, l'attore ha sempre smentito tutto, compreso un presunto ritorno di fiamma con l'ex e prima moglie Jennifer Aniston.

Il duo era stato intercettato in atteggiamenti amichevoli durante le varie premiazioni che l'hanno condotto fino alla cerimonia degli Oscar, dove si aggiudicato l'ambita statuetta d'oro. Aveva fatto il giro del mondo l'immagine dell'ex coppia durante i premi Sag, che li aveva visti ridere e toccarsi le mani, ma nulla di più di un gesto affettuoso. Il matrimonio con la Aniston, durato dal 2000 al 2005, era finito proprio a causa dell'incontro con la Jolie.

Un amore intenso che aveva portato alla nascita di tre figli, fino alla separazione del 2016: Angelina e Brad condividono la tutela e l'amore anche degli altri tre figli adottati dall'attrice e successivamente da Pitt. L'attore ha mantentuo un forte rapporto con i ragazzi, tanto da saltare i BAFTA per supportare le figlie Zahara, 15 anni, e Shiloh, 13 anni alle prese con un intervento chirurgico. Rimane un po' più tesa la relazione con il figlio Maddox, attualmente di casa in Corea del Sud, dove frequenta l'università.

