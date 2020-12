Il campione sbaglia di proposito e perde a L'Eredità 180mila euro

Gesto di fair play d'altri tempi a L'Eredità, dove il campione in carica ha deciso di rinunciare a partecipare al gioco finale per favorire un suo avversario che, a suo parere meritava la possibilità di vincere il montepremi della serata. Massimo Cannoletta è l'ormai noto campione de L'Eredità, il game show del preserale di Rai1. Preparato su tutte le materie, sagace ed evidentemente appassionato di sapere, non è solo un grande conoscitore della cultura ma ha anche una grande generosità, che ha dimostrato con un gesto raro quando si tratta di game show in cui ci sono in palio molte migliaia di euro per il vincitore.

Di professione è un divulgatore storico-scientifico, è di Lecce, e da quando partecipa a L'Eredità ha già vinto 202.500mila euro. È in sella da ben 27 puntate e ha battuto qualunque record del programma di Rai1 ma, soprattutto, ha conquistato il pubblico. Ironico e divertente, non ostenta il suo sapere sconfinato ma, piuttosto, ma condividerlo in modo semplice, soprattutto per chi non ha i suoi stessi strumenti di conoscenza. Eppure, il suo gesto durante la puntata di ieri ha stupito tutti. Non è facile vedere un giocatore rinunciare alla possibilità di portare a casa più di 180mila euro rinconoscendo il valore di un avversario. È questo che ha provato a fare Massimo Cannoletta, anche se l'epilogo del suo gesto non è stato quello desiderato.

La domanda a cui doveva rispondere non era delle più semplici: " Il 'Codice di Chitarrella', scritto in latino e attributo tradizionalmente a un monaco, riporta cosa? ". La risposta di Cannoletta ha lasciato tutti senza parole: " La so però stasera il triello se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro ". Il triello è la ghigliottina, l'ultimo gioco del game show, che permette di nominare il nuovo campione e di portare a casa la somma stabilita. Le intenzioni di Massimo erano quelle di far giocare Tommaso, il suo sfidante, ma nel giro delle risposte il turno spettava a Francesca, l'altra concorrente, che pur non sapendo la risposta ha risposto usando la logica e ha indovinato quella giusta. Alla ghigliottina, quindi, è andata Francesca e non Tommaso ma resta quello che per molti è stato un bel gesto.