Le Professoresse de L’Eredità si autosospendono: "Rai ha rispettato nostre scelte"

L’emergenza coronavirus sta avendo i suoi effetti anche nel mondo dello spettacolo, dove alcune trasmissioni sono state sospese a tutela della salute di chi le conduce e di chi ci lavora.

In Rai le registrazioni de L’Eredità, invece, proseguono ma le Professoresse che affiancano Flavio Insinna durante la conduzione dello show hanno deciso di autosospendersi in attesa che la situazione migliori. A spiegarlo è stata proprio una delle ragazze del cast, Ginevra Pisani, nota anche per essere stata una delle storiche corteggiatrici di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Claudio D’Angelo.

In un video postato su Instagram, Ginevra ha spiegato i motivi che hanno spinto lei e le sue colleghe ad assentarsi dallo spettacolo, sottolineando che Rai e Magnolia hanno appoggiato appieno questa scelta. “ Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità – ha esordito la Pisani - . Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo ”.

Ginevra, quindi, ha aggiunto: “ Abbiamo comunicato questa nostra scelta alla produzione del programma, ossia a Rai e Magnolia, che hanno non solo rispettato la nostra scelta ma acconsentito al rientrare a casa. E quindi da ieri sera sono a Napoli, nella mia casa da cui non sono più uscita ”. Così come altri volti noti dello spettacolo, dunque, la Pisani ha sottolineato come sia importante, per la salvaguardia di tutti, che si resti a casa il più possibile limitando le uscite e i contatti con le altre persone.

Flavio Insinna, dunque, continuerà le registrazioni delle puntate de L’Eredità da solo, senza l’affiancamento delle Professoresse che rientreranno quando la situazione sarà sotto controllo. Intanto, se la Rai ha deciso di sospendere momentaneamente Porta a Porta e I soliti ignoti, Mediaset ha bloccato la messa in onda di Verissimo, Domenica Live, CR4 – La repubblica delle donne e Quarta Repubblica.