L'indiscrezione: "L'addio per Harry non è stato facile"

La scelta è stata fatta e ora non torna più indietro. Due mesi dopo quel lungo post su Instagram in cui il Principe Harry e Meghan Markle hanno espresso il desiderio di prendere le distanze dalla Corona, l’attenzione è stata catalizzata inavvertitamente su tutta la famiglia reale. Si sono spese molte parole sulla questione, alcune positive e altre negative. Una Megxit che, di certo, non è stata indolore. Una voglia di vivere una vita serena e tranquilla fuori da Londra che ha i suoi pregi e i suoi difetti. Le fonti rivelano che a soffrire di più questa frattura è stato proprio il Principe Harry. Lui è molto legato alla famiglia anche se si è sempre sentito un outsider, eppure la sua scelta nonostante tutto è stata presa con il cuore e la mente.

A confermarlo è Ken Wharfe. Lui è ex guardia del corpo di Lady Diana e, intercettato dai giornalisti del Daily Mail, rivela quanto sia stato difficile per Harry seguire Meghan in Canada. "Per lui è un momento molto emozionante, in molti modi diversi – esordisce al magazine inglese - . Dire addio alla Corona non è stato facile. Per certi versi è stato un addio un po’ dolceamaro. Harry ha sempre voluto avere una vita normale e ha sempre desiderato di allontanarsi dai riflettori. È quello che sta facendo – aggiunge -. Ma prendere le distanze significa abbondare anche la sua famiglia". La fonte rivela inoltre che il Principe Harry è anche e soprattutto un ragazzo leale e coraggioso e per questo il divorzio dalla Corona è ancora più difficile da digerire.

La guardia del corpo che ha poi visto crescere i figli che Lady Diana ha avuto dal principe Carlo, rivela che la principessa triste "sarebbe stata molto felice della scelta di Harry". Da quel che sembra, sarebbe stata ben contenta di sostenere il figlio, se fosse stata ancora viva. “Diana ha sempre detto che i figli avrebbero dovuto fare le cose a modo loro, senza seguire troppo le regole di Corte – aggiunge -. Il Principe ha deciso di andarsene. Ha i suoi rimpianti, questo è vero, ma la strada per la felicità è costellata di grandi soddisfazioni”.

È tornato a Londra solo per qualche giorno. Come riportano le news, il Principe Harry è atterrato nella City per svolgere gli ultimi impegni prima della fine di Marzo. Tra questi? Anche la registrazione di una canzone per gli Invictus Game insieme a Jon Bon Jovi.