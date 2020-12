E ora Tina Cipollari fa marcia indietro. È di nuovo amore con il "suo" Vincenzo?

La vita di Tina Cipollari, la "vamp" di Uomini & Donne, è una vera e propria soap-opera. Solo qualche settimana fa, la celebre protagonista dello show di Canale 5, in un lungo post su Instagram aveva confessato di essere tornata single e, soprattutto, di essere felice per la scelta che aveva intrapreso. Da tempo legata con Vincenzo Ferrara in una relazione a distanza, Tina Cipollari di punto e in bianco ha dedico di interrompere la love story. Con il suo post su i social ha chiesto comprensione silenzio, sia da parte della stampa che dai fan. E così è stato. La notizia ha fatto comunque il giro del web ma sulla relazione e sulle cause della rottura non è stata spesa non una parola di più. Almeno fino ad oggi.

È stato il settimanale di Diva & Donna a regalare uno scoop inaspettato e che aggiunge un colpo di scena alla vita privata di Tina Cipollari. Il tabloid ha beccato la "vamp" di Uomini & Donne a spasso per Firenze insieme a Vincenzo Ferrara e, per di più, sarebbero stati fotografati mano nella mano. I due che fin dall’inizio avevano intrapreso una relazione a distanza, acuita proprio a causa delle restrizioni anti-Covid, pare che adesso abbiamo deciso di deporre l’ascia di guerra e regalare alla loro storia una seconda possibilità. Solo speculazioni. È ovvio. Per ora non è dato sapere se questo ritorno di fiamma sia solo un fuoco di paglia, ma sta di fatto che le foto trapelate sui giornali fanno ben sperare.

Una storia altamente tormentata quella di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. La distanza non ha certo dato agio alla loro relazione di essere vissuta al meglio, ma i due hanno sempre professato di amarsi intensamente e, persino, che erano pronti a sposarsi. Evento che, di fatto, è stato messo in pausa fino a data da destinarsi. In aggiunta, c’è l’ex della Cipollari con cui la showgirl ha ancora un ottimo rapporto. Tina vice ancora con Mattias, Francesco e Gianluca, avuti da Kikò. E ha sempre fatto la spola tra la capitale e Firenze dove Vincenzo Ferrara possiede una rinomata osteria. Un amore che è sempre stato messo alla prova sia dalla distanza ma anche dai problemi legati al coronavirus. Pare che a causa della chiusura dei locali, l’osteria di Vincenzo stia navigando in cattive acque. Per ulteriori dettagli non resta che aspettare una conferma o una smentita dalla stessa Tina Cipollari.