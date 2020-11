"Sono felicemente single". È finita fra Tina Cipollari e il fidanzato

Doccia fredda per i fan e gli estimatori di Tina Cipollari, storica "vamp" e icona di Uomini & Donne. L'opinionista ha rivelato di essere tornata single e che la storia con il suo Vincenzo Ferrara è al capolinea. Non un semplice gossip ma una realtà. Dopo tanti rumor e indiscrezioni mai del tutto fondati, la conferma arriva dopo un lungo periodo in cui la coppia ha dovuto affrontare molte divergenze. Infatti, come era trapelato in rete nel corso degli ultimi mesi, pare che la lontananza sia stata una delle cause maggiori di attriti e incomprensioni. Ora, con quel post pubblicato da Tina Cipollari, si chiude definitivamente la questione.

"Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata - scrive sui social -. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente".

Oltre a queste parole non si conoscono altri dettagli in merito alla scelta della Cipollari di troncare la sua storia d’amore. Tante potrebbero essere le supposizioni ma restano tali perché non è dato sapere altro. I settimanali, oltre al problema della distanza, avevano rivelato che la causa dei problemi di coppia tra Tina e Vincenzo erano legati a Kikò, l’ex marito della vamp che, da sempre, ha avuto grande influenza nella vita di Tina. Anche in questo caso però non è stato mai confermato nulla in merito.

E l’imprenditore? Come ha reagito al messaggio della Cipollari? Da parte sua tutto tace. Né un "mi piace" né un commento sotto al post pubblicato dalla diva di Uomini & Donne. Vincenzo pare che abbia preferito il silenzio. La frattura tra i due era nell’aria, ma secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta ancor prima della pubblicazione di questo breve messaggio. L’ultimo scatto in cui Tina e Vincenzo appaiono insieme risale al 14 novembre e, da quella data in poi, i due non sono stati visti più insieme. La coppia non conviveva e sicuramente il virus e il regime di lockdown ha influito sulla loro relazione.