"Fai pena, vergogna": insulti a Pago dopo le rivelazioni su Serena

Questa volta il pubblico non è dalla parte di Pago: dopo le rivelazioni su Serena Enardu e la fine della loro storia, il cantante sardo è finito nel mirino della rete e gli hater non sono stati gentili nei suoi confronti.

Solo qualche ora fa, il settimanale Chi pubblicava alcuni stralci del libro in cui Pago, oltre a raccontare la sua vita, dedica un capitolo alla storia con Serena Enardu rivelando, per la prima volta, le cause che lo hanno spinto a dirle addio.

Alla base di tutto pare ci sia ancora l’ombra di Alessandro Graziani con cui la ex tronista avrebbe avuto una relazione sentimentale proprio nel periodo in cui professava amore per l’ex compagno. Questa rivelazione, oltre a scatenare la furia di Serena, ha generato anche caos sul web: il pubblico che da sempre segue le vicende di Pago e della Enardu e che poco meno di un anno fa si schierava dalla parte del cantante durante Temptation Island Vip, questa volta gli ha voltato le spalle.

Le confessioni di Pago, infatti, non sono state solo fortemente criticate da Serena, ma anche dai fan della coppia che hanno ritenuto spregevole il comportamento dell’artista. “Sputare nel piatto in cui ha mangiato” non è stato un atteggiamento da gentiluomo e molti lo hanno tacciato di voler incrementare le vendite del suo libro vendicandosi di ciò chela Enardu gli ha fatto patire durante e dopo Temptation Island Vip.

Così, il profilo Instagram dell’artista è stato travolto dagli insulti. “Ogni volta che ripenserai a Serena ti dovrai mordere i gomiti... Fallito! I veri uomini non usano le donne per fare i soldi. Vergogna... Da uomo mi fai schifo....”, “Fai pena per ciò che hai fatto...se perdoni...perdoni”, “Ma fai un favore al mondo: ritirati mediocrità di ‘uomo’”, si legge sotto l’ultimo post di Pago, “Ti ho sempre sostenuto e ho sempre creduto che fossi vero, forse lo sei stato, ma adesso sei sceso davvero in basso! Per fare soldi cosa non si fa?! Sapevi della storia di Serena con Alessandro, ma hai perdonato...il successo e i soldi arriveranno, te lo auguro, ma dureranno poco, la tua figuraccia, molto, molto di piú”, ha sentenziato un altro hater.

A distanza di poco meno di un anno dalla fine di Temptation Island Vip, quindi, Pago si ritrova nella stessa situazione in cui si ritrovò Serena a conclusione del reality show: bersagliato dagli insulti degli hater. Lei ha saputo fronteggiare le critiche, ma lui come reagirà a questa polemica sollevatasi nelle ultime ore e destinata a non placarsi?