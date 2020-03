Gf Vip, Adriana torna sulla lettera del marito: "Era meglio non riceverla". Lui: "Se non capisce non è colpa mia"

Sono giorni difficili nella Casa per Adriana Volpe, profondamente colpita dalla lettera di suo marito Roberto Parli letta durante l'ultima serata in diretta del Grande Fratello Vip. L'uomo ha cercato di mettere in guardia sua moglie, che con Andrea Denver avrebbe un atteggiamento fraintendibile dall'esterno. Tuttavia, la reazione della donna a quelle parole è stata del tutto inaspettata e così anche Roberto Parli è tornato a dire la sua sui social.

Adriana Volpe appare molto scossa all'interno della Casa e subito dopo la diretta di lunedì sera ha avuto un comportamento inusuale per come il pubblico ha imparato a conoscerla. La conduttrice non avrebbe colto pienamente il senso delle parole di suo marito, tanto da considerarla una " mazzata infinita. " Il rapporto con Andrea Denver all'interno del Grande Fratello è oggettivamente molto stretto ma per i due si tratta semplicemente di una bella amicizia che hanno iniziato a coltivare da quando sono entrati. Il modello non ha mai negato di apprezzare la bellezza della Volpe ma tra loro non c'è mai stato nulla di realmente concreto. Anche per questo motivo la concorrente si è profondamente risentita con la produzione, tanto da iniziare una sorta di sciopero del microfono, con tanto di atti di disobbedienza nei confronti delle indicazioni degli autori. Secondo lei, infatti, sarebbe stato fatto passare qualcosa che in realtà non esiste.

Il commento a caldo di Adriana Volpe sulla lettera non è stato positivo, anzi. Parlando a letto con Antonella Elia, la conduttrice ha sbottato: " Da domani inizio a divertirmi, inizia il gioco. " E in effetti qualcosa è cambiato nella Volpe, non solo il suo atteggiamento più ribelle nei confronti della produzione. In questi giorni è più volte sull'argomento e ha spesso sorpreso con le sue parole, come è accaduto poche ore fa. La lettera scritta da suo marito non è proprio andata già alla conduttrice, che in realtà non è a conoscenza dell'esistenza di una seconda lettera, scritta pochi giorno dopo e consegnata al sito TvBlog. " Non ne voglio parlare, per quello che c’era scritto era meglio che non la ricevessi. Il problema è che, oltre allo scriverla, l’ha anche letta ", avrebbe sbottato la Volpe evidentemente infastidita.

Sono tanti quelli che nelle scorse ore hanno fatto notare a Roberto Parli che sua moglie avesse forse frainteso il senso delle sue parole, tanto da starci anche male durante le giornate trascorse nella Casa. Le foto Instagram dell'imprenditore sono bersagliate dai messaggi dei fan di Adriana Volpe, che chiedono all'uomo di provare a rassicurare in qualche modo sua moglie. " Roby fai qualcosa per Adriana, la vedo molto mortificata per la tua ingiustificata lettera ", si legge in uno dei commenti, ai quali Parli avrebbe deciso di rispondere: " Se non capisce non è colpa mia. " Parole che non sono piaciute ai fan di Adriana.