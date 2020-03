Gf Vip, il marito della Volpe scrive un'altra lettera: "Zequila? Racconti farneticanti"

La lettera fatta recapitare lunedì sera dal Grande Fratello ad Adriana Volpe ha creato non poco scompiglio nella concorrente. Le parole di Roberto Parli hanno profondamento colpito la conduttrice, già profondamente segnata dall'accesa discussione con Antonio Zequila. Proprio per chiarire i suoi intenti e la sua posizione, il marito della Volpe ha voluto scrivere un'altra lettera, stavolta recapitata al sito televisivo Tvblog.

Adriana è una delle concorrenti più forti ed esposte di questa edizione del Grande Fratello Vip, coinvolta in numerose dinamiche soprattutto all'interno della Casa. La sua amicizia con Denver piace molto ai social, dove sono tantissimi i fan che sognano un loro avvicinamento sentimentale, attualmente fuori discussione. Andrea Denver è felicemente fidanzato con Anna Wolf, statuaria e bellissima modella americana molto riservata, mentre Adriana Volpe è altrettanto felicemente sposata con Andrea Parli, padre di sua figlia Giselle. La complicità, i giochi e gli scherzi hanno creato forse qualche fraintendimento nel pubblico e un po' di fastidio in Roberto, che ha quindi scritto la lettera che il Grande Fratello ha letto ad Adriana.

Le parole dell'uomo hanno toccato Adriana nel profondo, tanto che la concorrente si è sfogata in confessionale dopo la puntata e poi con i suoi amici più cari nella Casa. " Questa è stata una mazzata infinita. Mette in discussione tutto, non capisco che immagine sbagliata posso aver dato ", ha detto la donna quasi in lacrime, prima di ritirarsi in camera da letto per metabolizzare le parole del marito. Anche Andrea Denver sembra aver accusato il colpo e così, anche per alleggerire l'amica, ha parlato con lei di un eventuale passo indietro: " Se ti danno fastidio i miei apprezzamenti, li tengo per me. " Ovviamente, Adriana Volpe ha rigettato l'idea di Denver, visto che è comunque abituata a lavorare in televisione. " Ma non ci pensare proprio, figurati.Faccio questo mestiere da 20 anni ", ha detto la conduttrice, che poi ha aggiunto: " Da domani inizio a divertirmi, inizia il gioco. "

La reazione forte della Volpe deve aver colpito nel Roberto Parli, che ha quindi prodotto una seconda lettera: " Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me ", ha scritto l'uomo specificando il suo obiettivo, visto le polemiche che si sono ulteriormente generate dopo le sue parole. Parli ha specificato che lui non ha mai pensato qualcosa di negativo nei confronti di sua moglie, tanto che nella lettera scrive di avere " piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto ", ma sono i social ad aver disturbato la quiete della loro famiglia: " Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente. "