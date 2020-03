Gf Vip, Alfonso Signorini motiva i ragazzi: "La vostra Casa è una casa tra le case"

La diretta di Alfonso Signorini è iniziata subito dopo la diretta di Giuseppe Conte, che ha annunciato nuove misure restrittive per il Paese, nuove chiusure che avranno un grandissimo impatto sul Paese. Lo studio del Grande Fratello è vuoto, Alfonso Signorini non è a Roma ma è in diretta da Milano, dagli studi di Cologno Monzese. Le sue prime parole sono per il pubblico, per invitarlo a stare a casa come stanno chiedendo tutti per contenere la pandemia. Nella Casa hanno annunciato le restrizioni per il Paese, la reazione dei ragazzi è stata forte ed emotiva.

Michele Cucuzza ha avuto il compito di informare i concorrenti con un videomessaggio e oggi il giornalista si trova nello studio di Roma insieme a Rita Rusi, al contrario di Alfonso Signorini. Non c'è il pubblico in studio e si percepisce l'assenza, anche i ragazzi sono spaesati, ancora increduli per quanto sta accadendo fuori dalla Casa. Alfonso Signorini ha voluto rassicurare tutti con un discorso motivazionale: " Qui vi assicuro è durissima, è dura la situazione, Voi farete compagnia in questo momento a milioni di persone che sono chiuse in casa per evitare la diffusione del contagio. La vostra Casa è una casa tra le case, questo vi investe di un forte senso di responsabilità. Dovete essere voi stessi, non dovete indossare una maschera, nel bene e nel male ", ha detto Signorini alla Casa ringraziandoli per aver deciso di continuare a fare spettacolo.

Detto ciò, il conduttore ha mostrato alla Casa le clip di ieri, quella di Cucuzza e quelle dei loro familiari che hanno mandato un messaggio di rassicurazione. Lacrime e sorrisi tra i ragazzi nel rivedere quelle immagini. " L'esperienza ci insegna che the show must go on, ed è giustissimo dal punto di vista emozionale ed emotivo. Facciamo questo lavoro per trasmettere emozioni al pubblico, inq uesto momento dovremmo aumentare le nostre capacità per arrivare ancora di più a quelli che hanno voglia di pensare ad altro ", ha detto Fabio Testi, l'uomo di maggiore esperienza e di grande buon senso. "Sembra surreale da qua dentro, ho paura e provo a essere positiva. Sembra di essere un film ma bisogna andare avanti sorridendo", ha detto Fernanda Lessa.

I ragazzi sono evidentemente sotto choc, alfonso Signorini li ha informati dell'aumento dei contagi e questa notizia sembra aver colpito particolarmente la loro emotività. L'isolamento nella Casa non permette loro di avere la giusta cognizione di quanto sta accandendo all'esterno di quelle mura e forse questo permetterà loro di continuare a vivere in modo spensierato i giorni nella Casa.