Gf Vip, Fernanda Lessa ha avuto il coronavirus? Parla il marito: "Solo una brutta bronchite"

Sono state tante le insinuazioni dei giorni passati circa un possibile contagio da coronavirus nella casa del Grande Fratello. Tutto è nato da un fraintendimento sul tampone effettuato da Valeria Marini. Poi alcune dichiarazioni di Fernanda Lessa e diversi malori accusati dai concorrenti del reality di Canale5 hanno fatto sì che qualcuno potesse pensare che all'interno della Casa potessero esserci stati dei casi. Ora è il marito di Fernanda Lessa a chiarire tutto, per lo meno per quanto riguarda la situazione clinica di sua moglie.

Luca Zocchi è intervenuto nel programma Non succederà più, in onda su Radio Radio, dove ha raccontato quale sia la realtà, spiegando in maniera più chiara le parole di sua moglie. Fernanda Lessa è brasiliana e, per quanto sia in Italia da tantissimi anni e abbia un'ottima padronanza della lingua, non è strano che di tanto in tanto possa avere qualche problema con l'italiano. " Una fake news quella sul coronavirus di mia moglie, lei si è spiegata male. Ha avuto una forte bronchite, ma non ha assolutamente avuto la polmonite. " Sono parole molto chiare quelle del marito di Fernanda Lessa, che ha così spento qualsiasi polemicha sul programma.

Tutto è nato quando è nato il dubbio sul tampone fatto da Valeria Marini. I dubbi sulle date del presunto esame fatto dalla showgirl sarda hanno portato a una serie di deduzioni su possibili casi di coronavirus nella Casa. Fabio Testi, Adriana Volpe, Fernanda Lessa e la stessa Valeria Marini hanno avuto degli episodi di malessere durante la loro permanenza nella Casa e a posteriori in tanti hanno pensato che, in qualche modo, avrebbero potuto contrarre il Covid-19. Valeria Marini, a Live-Non è la d'Urso dopo l'uscita ha spiegato di aver frainteso l'esame a cui si è sottoposta, scambiando un semplice tampone faringeo per quello del coronavirus. Una precisazione necessaria viste le polemiche e il momento storico, che però ha aumentato i dubbi su presunte positività al virus dentro la Casa. Infatti, quando è entrata in gioco e si è iniziato a parlare di coronavirus, la showgirl aveva rassicurato tutti sul fatto di essersi sottoposta al tampone, risultando negativa.