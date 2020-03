Valeria Marini: "Prima del GF Vip non ho fatto il tampone per il coronavirus"

Da giorni non si fa che discutere sulla veridicità delle dichiarazioni di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip sul tampone per il coronavirus fatto prima di varcare la soglia della porta rossa.

La showgirl, infatti, ha fatto il suo ingresso nella Casa molte settimane più tardi rispetto agli altri concorrenti, quando il rischio di aver contratto il Covid-19 era già nell’aria. Vista particolarmente giù di tono da Antonio Zequila, la Marini gli rivelò di aver fatto il tampone per il coronavirus poco prima di partecipare al programma, ma le sue dichiarazioni sono state messe in dubbio da Selvaggia Lucarelli.

In una conversazione telefonica con la giornalista, la Marini si è più volte contraddetta facendo confusione con le date del test e spiegando di aver fatto il tampone da un suo amico medico, ma di non poter svelare altri dettagli. Invitata da Barbara d’Urso a fare chiarezza sull’accaduto durante la puntata di ieri, 29 marzo, di Live!, Valeria ha fatto un passo indietro e ammesso di essersi confusa.

“ Ho fatto un tampone faringeo – ha chiarito la Marini in collegamento con Canale 5 – perché, da buon toro, il mio segno, io soffro con la gola. Ho fatto le analisi e poi ho fatto un tampone ”. Tra la perplessità generale, quindi, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha continuato a spiegare: “ Non essendo medico, pensavo fosse il tampone per il coronavirus, invece era un tampone faringeo perché avevo avuto dei problemi con la gola. Così chiarisco finalmente questa cosa ”.

“ Perché lo hai fatto? Con quale pratica? ”, le ha domandato Mauro Coruzzi. “ Perché avevo degli abbassamenti di voce - ha continuato a spiegare la Marini - . Ho fatto le analisi complete tramite laboratorio. Non era il tampone per il coronavirus, ma era un tampone faringeo ”.