Gf Vip, Gregoraci contro tutti ma lei non ci sta e attacca Dayane: "Incoerente, maleducata e bugiarda"

Nella Casa è Elisabetta Gregoraci contro tutti. La pietra dello scandalo è stata una discussione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, per vecchie questioni risalenti a fatti accaduti all'esterno della Casa, che coinvolgono anche Flavio Briatore. Pare che in Sardegna anni fa Giulia Salemi abbia avvicinato Flavio Briatore e che l'ex moglie si sia risentita per il comportamento che secondo lei avrebbe tenuto l'influencer nei confronti dell'imprenditore. Da qui è nata una vera spaccatura nella Casa, tra chi si è schierato dalla parte di Giulia Salemi e chi si è schierato da parte di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci avrebbe accusato l'influencer di aver scritto al suo ex marito anche quando il loro matrimonio era ancora in essere. " Noi ci siamo lasciati tre anni fa e non cinque anni fa ", ha specificato Elisabetta Gregoraci durante la puntata, lasciando intendere che le tempistiche del racconto di Giulia Salemi non sarebbero coincidenti con il suo racconto. L'influencer non ha accettato l'allusione della showgirl e, dopo il confronto avuto in settimana nel quale si sono chiarite, Giulia Salemi ha voluto mettere i paletti: " Ho conosciuto Elisabetta due anni prima di conoscere lui. Io mai mi permetterei di mancare di rispetto a una donna sposata con un uomo. Parlare di questo argomento, con questi toni, non è bello. Con Elisabetta ci siamo confrontate da donne mature ".

Il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ha inevitabilmente coinvolto tutta la Casa e la maggior parte dei concorrenti hanno espresso la loro opinione sulla questione, compreso Tommaso Zorzi. " Mi sono permesso di sindacare sul modo di fare, perché non c'ero. Durante un confronto su un tema così delicato l'ho trovata fuori luogo. Avrei preferito parlasse diversamente ". Tommaso Zorzi ha dimostrato di conoscere bene Giulia Salemi e infatti i due hanno da tempo un rapporto anche fuori dalla Casa ma, come ha fatto emergere Cristiano Malgioglio nei primi giorni della sua permanenza al Grande Fratello, tra loro c'è un attrito passato mai emerso, di cui Signorini ha chiesto conto.

" Abbiamo avuto un diverbio per il quale non ci siamo parlati per diversi mesi. Poi io sono entrato nella Casa. Io sono uscito con il mio libro e l'ho chiamata in amicizia per informarla. Lei si è congratulata ma non mi ha detto nulla che stesse uscendo con il suo libro nello stesso mio giorno. Da voci di corridoio ho saputo che lei avrebbe chiamato per anticipare l'uscita del suo libro ", ha detto Tommaso Zorzi spiegando cosa sia successo tra loro. Giulia Salemi ha spiegato cosa è realmente successo e ha smentito la versione data da Tommaso Zorzi. Ma la serata è iniziata con le discussioni, in una sorta di Elisabetta contro tutti.