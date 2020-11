Affondo di Dayane sulla Gregoraci "So perché ha fatto così tanto..."

Stanotte, i concorrenti del Grande Fratello hanno festeggiato i 60 giorni dall'inizio del gioco e, come accade spesso il sabato sera, la produzione ha regalato loro alcune bottiglie di vino. Ogni occasione è buona per festeggiare nella Casa di Cinecittà, sia per i vip che per il pubblico che li segue da casa. Quella che sarebbe dovuta essere una serata di giochi e di risate, però, si è rapidamente trasformata e dalla spensieratezza si è passati alle discussioni che, in un modo o nell'altro, hanno coinvolto tutti i giocatori. Al centro dello scontro ci sono state soprattutto le parole di Dayane Mello, attaccatta da più fronti ma in particolare da Elisabetta Gregoraci. Ed è proprio contro la showgirl che, nella notte, si è scagliata la brasiliana.

Tutto è accaduto quando Tommaso Zorzi e Francesco Oppini intercettano una frase di Dayane Mello che, parlando con Massimiliano Morra e la contessa Patrizia De Blanck, avrebbe detto: " Sono bambini, non sanno bere, quindi succede questo. Va bene così ". Il riferimento della modella sarebbe a un episodio nel quale Zorzi, dopo qualche bicchiere di troppo, sarebbe caduto quasi con la faccia per terra, rischiando anche di tagliarsi con i cocci. Per questo motivo, per Dayane sarebbe meglio che non venisse più dato troppo alcol nella Casa. Parole che non sono piaciute agli altri concorrenti. Da quel momento il bel clima goliardico si rovina, perché Tommaso riporta anche agli altri quello che ha sentito mentre Massimiliano cerca di smorzare la discussione facendo il "democristiano", per citare la definizione datagli da Pupo: " Devi vedere il lato positivo: ci siamo preoccupati per te pensando a quanto successo l'altra volta ". Anche Adua o, meglio, Rosalinda, è intervenuta per cercare di calmare le acque e difendere Dayane, ma ha trovato la dura replica di Elisabetta Gregoraci: " Tu la difendi a prescindere ". La showgirl calabrese sembra aver radicalmente cambiato opinione sulla modella brasiliana, che farebbe il doppio gioco nella Casa, prima elogiandola e poi dandole della "pazza" in diretta tv.