I cambiamenti del principe Harry per amore di Meghan

Da quando il principe Harry ha incontrato Meghan Markle ci sono stati molti cambiamenti nel suo carattere e nella sua quotidianità. Per esempio sembra che la duchessa lo abbia spinto verso una routine e un’alimentazione più sane. I tabloid, però, vedono l’ombra di Meghan anche dietro all’addio alla royal family e ad altri tipi di rinunce più recenti che Harry avrebbe fatto per amore. Secondo il parere del Mirror il duca di Sussex avrebbe scelto di abbandonare il cognome Mountbatten-Windsor. A quanto pare, infatti, il fratello del futuro re d’Inghilterra avrebbe consegnato a Travalyst, un progetto per il turismo sostenibile, dei documenti in cui si firmerebbe con il solo nome e il titolo nobiliare.

Inoltre Harry e Meghan hanno chiuso il profilo Instagram per aprirne un altro che appartenga solo a loro e non rechi più le insegne del trattamento di altezze reali a cui hanno dovuto rinunciare dallo scorso primo aprile. Non è finita. L’amica dei Sussex, l’etologa Jane Goodall ha rivelato durante un’intervista a Radio Times che il principe Harry avrebbe riposto anche il fucile da caccia, sua grande passione da anni. A questo proposito la Goodall ha detto: “Ora che si è trasferito a Los Angeles forse smetterà di sparare”. Nella royal family la caccia è sempre stata un’attività praticata e tramandata di generazione in generazione.

Per esempio, come ricorda Vanity Fair, il principe Harry deve aver assistito a molti Boxing Day, ogni 26 dicembre. Si tratta di una celebrazione comune a tutti i Paesi del Commonwealth. In questo giorno si fanno regali alle persone meno fortunate, ma si dedica del tempo anche allo shopping (è l’inizio dei saldi) e a diversi sport. Per esempio si gioca la Premier League, o vi sono tornei di cricket e corse di cavalli. Il 26 dicembre, però, è anche una giornata da trascorrere cacciando. A quanto pare il principe Harry si sarebbe appassionato alla caccia al punto da farne un hobby. Un passatempo che mal si concilia con l'impegno dei duchi nella salvaguardia dell'ambiente e sarebbe sgradito a Meghan Markle. È possibile che il principe Harry abbandoni anche quest’altra attività che lo lega alla famiglia d’origine.

Per molti giornali la duchessa di Sussex sarebbe colpevole di questi cambiamenti, conscia di togliere al marito frammenti di personalità. In effetti alcune volte Meghan è stata presentata come una manipolatrice. L’unica verità, però, è che noi non sappiamo quanto la duchessa abbia influenzato il duca e se questo ascendente sia davvero così negativo. Non abbiamo prove. Non è da escludere che il principe Harry abbia attuato volontariamente delle modifiche al suo modo di essere e che l’amore c’entri fino a un certo punto. Si dice che sia impossibile cambiare senza volerlo profondamente. Forse è vero anche per il figlio di Lady Diana.

Del resto l’alternativa che presenta Meghan come una sorta di ammaliatrice capace di tenere legato a sé il duca sarebbe davvero spiacevole e decisamente riprovevole. Il principe Harry potrebbe risvegliarsi dall’incantesimo e accorgersi di aver inanellato qualche errore di calcolo di non semplice soluzione. Dunque i casi sono due, uno più razionale, l’altro più fiabesco. Entrambi possibili (la verità potrebbe anche stare nel bel mezzo, come tante volte accade). Sappiamo, però, che il principe Harry è maturato molto negli ultimi anni, ha dovuto fare i conti con il dolore della morte della madre e non dovremmo escludere a priori che i suoi cambiamenti siano nati da lunghe riflessioni, da un desiderio cresciuto nel tempo. Che tali pensieri e mutamenti siano giusti o sbagliati è un altro discorso. Se così fosse, però, Meghan sarebbe solo la chiave che apre la porta a queste novità.