Incidente sul palco: cameraman cade durante il medley di Cremonini

Quando si dice il potere dei social. Un imprevisto che, in altri periodi, sarebbe passato inosservato è finito col diventare un vero e proprio cult della terza serata del Festival. Perché Sanremo è Sanremo e gli imprevisti piacciono sempre, soprattutto se fanno ridere. Ma non ditelo al malcapitato cameraman che, suo malgrado, è stato protagonista di un volo giù dal palco.

L'inatteso fuoriprogramma è avvenuto poco prima della mezzanotte. Cesare Cremonini, atteso super ospite della serata, era già salito sul palco dell'Ariston proponendo al pubblico un medley dei suoi successi più grandi collezionati nel corso della ventennale carriera. Quando la serata era ormai entrata nel vivo, l'artista è stato chiamato ancora una volta sul palco da Amadeus e si è esibito con altri due brani. Ma mentre intonava Poetica è avvenuto l'incidente, che nessuno si aspettava.

Uno dei cameraman della Rai lo stava seguendo da vicino a pochi passi dall'arena, dove si trovano i musicisti dell'orchestra, che rimane leggermente più bassa rispetto al palco. Cremonini si è rivolto verso la telecamera, ma il suo primo piano è durato solo qualche istante prima che le immagini schizzassero sul soffitto, costringendo la regia a cambiare inquadratura.

Sul momento i telespettatori non hanno potuto comprendere quanto realmente successo. A svelare l'accaduto è stato un breve video registrato da una persona nel pubblico e condiviso su Twitter. Nel filmato si vede il cameraman - che per l'occasione indossa una steadycam, una sofisticata telecamera agganciata a un corpetto indossabile - avvicinarsi a Cremonini, che si piega verso di lui. Nel tentativo di indietreggiare, però, l'operatore non si è reso conto di essere sul bordo del palco ed è scivolato all'indietro, rischiando di piombare nell'arena tra i musicisti. Come stia l'operatore non è dato saperlo, ma il filmato del suo incidente è diventato virale in pochi minuti, ricondiviso da decine di utenti divertiti dal fuoriprogramma.