Paura per Lda: è in ospedale. Cosa è successo al figlio di Gigi D'Alessio

L'ultimo post pubblicato da Luca D'Alessio sulla sua pagina Instagram ha scatenato il panico tra i suoi fan. Sdraiato in un letto d'ospedale con la flebo al braccio, Lda ha confessato di essere stato ricoverato per un problema di salute. Il giovane artista uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni e ha annunciato il rinvio di un evento al quale avrebbe dovuto partecipare nel fine settimana.

" Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l'evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito ", ha scritto sul suo profilo Instagram il terzogenito di Gigi D'Alessio, condividendo con i suoi follower lo scatto dal letto di ospedale. E la foto, come era prevedibile, ha scatenato il panico sul web. Lda è uno degli ultimi artisti usciti dalla scuola di Amici e il successo ottenuto grazie alla partecipazione al talent lo ha reso uno dei cantanti più ascoltati degli ultimi tempi. Il suo ultimo singolo "Bandana" ha ottenuto il disco d'oro e il suo album continua a scalare le classifiche.