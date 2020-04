La Lisbona de La Casa di Carta è guarita: "Non è una semplice influenza"

Quasi un mese dopo dall’annuncio che è stato pubblicato sui social, la Lisbona de La Casa di Carta, interpretata da Itziar Ituno, rivela di essere guardata dal coronavirus. L’attrice che è co-protagonista di una delle produzioni Netflix più celebri dell’ultimo anno, si rivela in una lunga intervista che la rilasciato a Radio Ciudad. La pandemia ha colpito duramente la Spagna, prima nei morti e nei contagi, e il virus ha avuto una diffusione così capillare che tutti, persino gli esperti, sono stati stupiti per la potenza dell’infezione. La situazione pare che sia sotto controllo anche se sono ancora tanti i morti e tanti i ricoverati in ospedale.

"Ho trascorso un brutto periodo – affermata l’attrice de La Casa di Carta -. Il mio compagno è stato ricoverato per 8 giorni in ospedale. Il coronavirus? Non è una semplice influenza". Infatti Itziar Ituno durante l’intervista ha tenuto a ribadire che il morbo è molto strano, ha dei sintomi molto particolari, affermando che si perde il senso dell’olfatto e del gusto. "Mi ha cambiato molto. Sono stata costretta a rallentare, a osservare il mio corpo, a capire cosa fare e cosa magiare – aggiunge -. Nella mia città i contagi sono stati incredibili. Ho sentiti di amici e parenti che hanno perso diverse persone a loro care".

La protagonista de La Casa di Carta non si ferma di certo qui. Si scaglia anche e soprattutto le istituzioni che, secondo il suo punto di vista, non avrebbero gestito bene l’emergenza. "Niente è stato preso sul serio. Qui le persone sono state costrette a lavorare quando in Italia c’erano già abbastanza morti. Tutto questo non mi sembra accettabile- continua -. Ci hanno mentito sulla reale situazione. Ci è stata nascosta la verità in modo che il panico non si diffondesse”. E la Itziar afferma inoltre che “la malattia non colpisce solo gli anziani, ma chiunque a prescindere dalla fascia di età".

Un duro affondo per una delle protagoniste de La Casa di Carta, un affondo che ha voluto condividere anche con i suoi follower su instagram, lanciando persino una riflessione positiva su quanto è accaduto e sta ancora accadendo. "Bisogna imparare la lezione che il mondo ci sta dando".

Lo show di Netflix intanto non si ferma, neanche con la pandemia. Pare che sia in fase embrionale di lavorazione la quinta parte de La Casa di Carta.