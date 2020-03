Maria De Filippi rimprovera Rudy Zerbi: "Non toccarti! Non si fa in tv!"

Lo scorso venerdì 27 marzo è stata trasmessa su Canale 5 la semifinale di Amici di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua 19esima edizione consecutiva. E l'appuntamento tv in questione ha decretato l'eliminazione della cantante Nyv e dei quattro finalisti del serale: parliamo delle cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino e dei ballerini Nicolai Gorodiski e Javier Rojas. Ad un passo dalla finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, non sono, inoltre, mancati momenti d'ilarità. Come quello dell'ormai consuetudinario quiz che vede da diverse puntate protagonisti gli ospiti fissi di Amici 19, Al Bano Carrisi e Romina Power, e per il quale Rudy Zerbi è chiamato a fare da segna-punti.

Nella puntata di ieri sera, l'insegnante di canto si è prestato nuovamente al quiz "Quanto mi conosci?", facendosi legare fisicamente ad una sorta di "ruota della fortuna", che lo ha fatto girare e finire a testa in giù a più riprese, in quanto "segna-punti vivente". E, ad un certo punto, però, Zerbi ha palesato di non sentirsi propriamente a suo agio nel gioco: "Mi gira la testa, vomito!". Nonostante le difficoltà riscontrate in semifinale, l'insegnante ha però proseguito il gioco, che ha visto Al Bano Carrisi e Romina Power rispondere ad alcune domande sulla loro love-story e le loro rispettive vite.

E, dopo aver posto all'ex coppia vip l'ultima domanda del quiz, la conduttrice Maria De Filippi ha sorpreso Zerbi con una dedica: “Sono ormai tanti anni che ti conosco. Mi dicevo fra me e me: 'cavolo, il giorno in cui farò il regalo più grande a Rudy sarà davvero speciale!': 'Vorrei donare il tuo sorriso alla luna'… Tiziano Ferro è un poeta. Ora, Rudy, dedica il tuo sorriso alla luna”. E ha proseguito: "Tra poco io schiaccio questo tasto e…”.

Una volta schiacciato il tasto della "ricompensa" per il "segna-punti", Zerbi è diventato protagonista di un gran gavettone in studio, finendo bagnato dalla testa ai piedi. Ma i colpi di scena non sono finiti. Restando legato alla ruota del quiz "Quanto mi conosci?", il prof. di canto ha cominciato a strizzare i suoi vestiti con le mani, per poi gridare : "In mezzo alle gambe, no!". E la De Filippi lo ha prontamente redarguito in studio: “Non toccarti! Non si fa in televisione!”.

Le esclusive immagini dello scherzo, che ha visto protagonista Zerbi al talent Mediaset, sono diventate in poco tempo virali in rete e al momento sono mostrate in alcune gif condivise con il web dalla pagina Twitter ufficiale di Amici.

L'attesa puntata finale del rinnovato serale di Amici di Maria De Filippi si terrà, salvo cambiamenti repentini del palinsesto di Canale 5, il prossimo 3 aprile.