Rudy Zerby punge Al Bano e Romina: ​"Ma avete mai dormito insieme?"

Venerdì 20 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata del rinnovato serale di Amici di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione consecutiva. E l'appuntamento tv in questione ha decretato l'eliminazione di Jacopo Ottonello ad un passo dalla semifinale del talent Mediaset. Un momento quest'ultimo, che ha commosso la conduttrice, Maria De Filippi. E in puntata, non sono mancati neanche momenti di ilarità. Come, in particolare quello del gioco Quanto mi conosci?, pensato dalla stessa De Filippi per il suo talent-show e che ha visto protagonisti Al Bano Carrisi e Romina Power, i quali hanno rivelato in diretta alcuni retroscena inediti sulla loro vita.

Un nuovo spazio tv, quest'ultimo, che la conduttrice ha introdotto in studio, rivolgendo a Rudy Zerbi le seguenti parole: "Tu farai da segna-punti, Rudy. Questo è un gioco che abbiamo copiato da una trasmissione americana molto famosa". E, poco dopo, ha chiamato al centro dello studio l'ex coppia, formata da Al Bano e Romina, per poi dichiarare: "Loro si prestano a questo nuovo gioco, abbiamo convenuto con Romina delle domande da fare ad Al Bano sul suo conto e viceversa". "Vedremo vedremo... se mi conosci veramente. Secondo me, non ne indovini neanche una" , è la prima battuta al vetriolo, lanciata da Romina ad Al Bano.

"Il segna-punti va là dentro, vedi che c'è un seggiolino? -incalza, poi, Zerbi, la De Filippi, indicando la postazione interposta tra quelle di Romina e Al Bano-. Ad ogni bacchetta sfilata, un palloncino riempito d'acqua cade. Se Al Bano non risponde bene, sfila Romina. Se Romina non risponde bene sfila Al Bano...". "Una domanda - è quindi intervenuto, ironico, Al Bano-, ma Rudy aspetta sempre il venerdì sera, per fare la doccia?".

E alle prime risposte errate date dai due ex coniugi, Rudy- bagnato dalla testa ai piedi- è insorto stizzito contro Al Bano e Romina: "Ma neanche questa sapete? ... Scusate, ma voi due siete sicuri che vi conoscete, vi siete frequentati? Perché non sapete niente l'uno dell'altra!".

Alla domanda letta dalla De Filippi per Al Bano "Cosa indossa Romina quando dorme?", Zerbi ha aggiunto, parlando al cantante: "Se non sai questa... Ma avete mai dormito una notte, insieme? Una?!?". E, dal suo canto, Carrisi gli ha risposto prontamente: "Sono nati 4 figli, te lo lascio immaginare".