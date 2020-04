Meghan pensa di allargare la famiglia: "Un compagno di giochi per Archie"

Meghan Markle e il principe Harry si sono recentemente spostati dal Canada a Los Angeles. Per molti, il passaggio canadese è stato solamente un intermezzo per addolcire il trasferimento negli Stati Uniti e non arrivare immediatamente a Los Angeles, che pare fosse la meta finale del loro trasferimento fin dal principio. Qui, Meghan Markle sarebbe pronta a tornare a recitare e qui i duchi del Sussex potrebbero frequentare la movida di Hollywood, l'ambiente nel quale Meghan Markle da sempre ambisce a inserirsi. Ma le ambizioni della Markle non sembrano limitate al solo lavoro, perché la duchessa del Sussex sembra sia pronta anche ad allargare la sua famiglia.

L'indiscrezione è stata rilanciata dal Daily Mail, che avrebbe riportato le parole di una stretta conoscenza di Meghan Markle, alla quale la duchessa avrebbe raccontato i suoi progetti per il futuro. Il piccolo Archie compirà un anno il prossimo 6 maggio e per la coppia sembra sia giunto il momento di regalare un fratellino o una sorellina al bambino. " Ha bisogno di un piccolo compagno di giochi oltre ai cani ", avrebbe detto Meghan Markle a questa persona, che preferisce restare anonima. I duchi del Sussex non hanno mai negato di voler avere un altro figlio per far compagnia ad Archie. Per la coppia, il numero ideae di bambini sarebbe due, così come ha dichiarato il principe Harry lo scorso anno durante una conferenza. All'epoca le dichiarazioni del figlio di Carlo sembrarono una provocazione nei confronti di William, che è già arrivato a quota tre. Le ragioni per le quali Harry non vorrebbe più di due figli sono di ordine etico, per contribuire a non gravare ulteriormente sulle risorse del pianeta e limitare, così, il sovraffollamento.

Intanto, i duchi del Sussex pare stiano pensano al secondo erede della famiglia che, se ci sarà, con ogni probabilità nascerà negli Stati Uniti al contrario di Archie. Intanto, la famiglia si gode la sua nuova vita a Los Angeles. Solo pochi giorni fa la coppia è stata vista a passeggio per le strade della città in compagnia dei due cani amatissimi da Harry e Meghan, il labrador Oz e il beagle Guy. Sono stati entrambi portati negli Stati Uniti dall'Inghilterra e fanno stabilmente parte della famiglia del principe Harry. La coppia, ultimamente, ha deciso di trascorrere il suo tempo dedicandosi alla filantropia e facendo delle opere di beneficenza in questo momento delicato. Ieri è stato diffuso un video dei duchi di Sussex che portavano generi alimentari alle famiglie bisognose di Los Angeles, colpite dal lockdown del Paese.