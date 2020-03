La musica non si ferma: i concerti in streaming per battere l'emergenza

In questi giorni di emergenza sanitaria per le misure di contenimento del contagio da coronavirus, i concerti dal vivo sono sospesi in tutta Italia. Non potendo entrare nei locali, un gruppo calabrese, la band stoner rock degli El Rojo, ha pensato di organizzare delle dirette streaming per portare la musica live nelle case di tutte e di tutti.

L'iniziativa si chiama "La musica non si ferma" ed è promossa dal gruppo con l'etichetta Karma Conspiracy Records, l'agenzia web TecnOfficina, il provider di servizi internet Airnet, l'associazione culturale Morano in Rock e il Comune di Morano Calabro.

" Il commercio, il turismo e la cultura – si legge sul sito dell'iniziativa – sono in ginocchio. In questo contesto ancora una volta a farne le spese più importanti sono le piccole realtà, a tutti i livelli ". " Un settore come la musica – prosegue la nota – fatta dai piccoli artisti, già in profonda crisi a causa della poca vendibilità commerciale, adesso è in stallo. La musica live senza pubblico muore. Noi non ci stiamo e vogliamo restituire la musica alla gente, anche in questa situazione ".

Gli El Rojo hanno deciso di sfruttare la tecnologia per abbattere le barriere e per creare una comunità che riunisca virtualmente gli appassionati. Giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21:00 il gruppo terrà il loro primo concerto virtuale, a porte chiuse e in diretta streaming sui loro account social media. E sarà soltanto il primo di una serie, aperta anche ad altri artisti per organizzare un calendario unico.

La musica non si ferma: i live "contro la paura"

La lista è in continuo aggiornamento sul sito ufficiale di "La musica non si ferma" e tutti possono chiedere di partecipare: basta contattare la band e verranno fornite le indicazioni tecniche necessarie. I prossimi ad esibirsi in streaming sono i Maddox di Venezia (mercoledì 11 marzo alle 21:30), mentre il 20 marzo toccherà a Soul of Salem di Bari. Sabato 21 marzo suoneranno i IX The Hermit di Cosenza e domenica 22 i Sangue di Bari.

Possono aderire a questo progetto anche le persone che non suonano: chi conosce musicisti o gruppi nella propria zona può invitarli sull'account Facebook dell'iniziativa, condividendo i comunicati e guardando le dirette.