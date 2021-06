"Non si tiene in braccio così un bambino": bufera sulla Ratajkowski

Emily Ratajkowski suscita polemiche, non è una novità. La top model americana è da sempre al centro delle critiche e delle polemiche e negli anni non si contano più le volte che Emrata, come si fa chiamare sui social, ha subito shitstorm da parte degli hater su Instagram. Ora però è diverso, Emily Ratajkowski è diventata madre da pochi mesi e nei suoi post cerca di tutelare quanto più possibile la privacy di suo figlio, tanto che ancora non è stato mostrato in viso, Un'accortezza che, però, pare le abbia causato l'ennesimo attacco da parte degli utenti, tanto che la modella è stata costretta a disattivare i commenti sotto il post incriminato.

Cos'ha fatto stavolta Emily Ratajkowski per subire l'attacco dell'orda inferocita? Nel giorno del suo compleanno ha condiviso uno scatto insieme al piccolo Sylvester Apollo. Fin qui non ci sarebbe nulla da dire, anche perché il neonato è stato ripreso di spalle e il suo volto non è riconoscibile. È il modo in cui la modella tiene in bambino ad aver fomentato l'odio social da chi, per quella singola immagine, non la considera una brava madre. La modella, infatti, tiene il bambino con un solo braccio e non offre nessun sostegno alla sua testa come, invece, sarebbe sempre meglio fare quando si tratta di neonati. " Non si tiene in braccio così un bambino ", hanno tuonato in tanti.

Secondo alcuni si tratterebbe di un momento, un attimo appena per scattare la fotografia, proprio per evitare che si potesse in qualche modo vedere il viso del piccolo. Ma c'è chi ci mette più malizia nel commento e sostiene che il modo in chi Emily Ratajkowski tiene sui figlio sia necessario per non nascondere il bikini indossato dalla modella. Infatti, come spesso si può notare nei post social della trentenne, la modella indossa i bikini della sua linea di costumi a scopo promozionale e anche in quella foto indossa uno di quei modelli, abbinato al costumino del neonato. Se avesse messo la mano dietro la nuca del piccolo, probabilmente avrebbe coperto la parte alta del bikini secondo alcuni, inficiandone l'effetto promozionale.