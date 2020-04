La quarantena di Kate Middleton e del Principe William

Per nessuno di noi è facile riuscire a vivere in quarantena. Neanche per i reali inglesi il lockdown è facile da gestire. Chiusi in casa, lontano da amici, parenti e impegni di lavoro, Kate Middleton e il Principe William cercano di bilanciare i nuovi ritmi di vita imposti dal virus. Nella loro tenuto ad Anmer Hall hanno imposto una routine scandita da giochi per i più piccoli e impegni di lavoro rigorosamente in smart working. E come hanno riportato loro stessi in una recente intervista via social, rilasciata i microfoni della BBC, i duchi di Cambridge ammettono che non è semplice avere tutto sotto controllo, ma sono comunque grati di essere in salute e pregano invece per la salute del personale medico.

Sia Kate che William sono i primi che sono intervenuti al sostegno dei medici inglesi che, con difficoltà, affrontano le insidie del virus. L’intervista è anche un modo per esplorare più da vicino la convivenza forzata di una famiglia unita ma che, nel corso degli ultimi mesi, ha affrontato diversi problemi di coppia, come l’ombra del divorzio e i dissidi con Harry e Meghan. “Tutti i giorni è una sfida – afferma Kate Middleton-. È una sfida riuscire a lavorare e, soprattutto, a far studiare i bambini. Abbiamo messo su un programma molto rigido, questo ci consente di bilanciare ogni cosa nella nostra quotidianità – continua la duchessa di Cambridge -. A volte sono diventata una maestra severa, ma abbiamo fatto anche cose divertenti. L’importante è non spaventare i bambini. Devono credere che da questo tunnel si può uscire”.

Non è comunque una quarantena facile, dopotutto. Perché riuscire a stare chiusi in casa ed uscire solo per necessità è uno sforzo molto grande, ma Kate Middleton è sicura che tutto si può superare con un po’ di buona volontà. “Anche noi come famiglia abbiamo affrontato momenti difficili. Ma per affrontare questi momenti significa anche parlare, discutere e confrontarsi -aggiunge -. Con tre figli non è facile. All’inizio è stato complicato, ma è bello comunque ritrovarsi tutti insieme nella stessa casa”.

Parole diverse sono quelle del Principe William che, durante l’intervista, ha rivolto un pensiero al padre e al brutto momento che ha dovuto affrontare qualche settimana fa. “Credo che la cosa più difficile sia stata quella di doversi fermare – esordisce il principe -. Non essere libero di uscire, di prendere un po’ d’aria fresca e camminare. Ho cercato comunque di rassicurare me stesso che tutto andrà bene”. E quindi non resta che attendere gli ultimi risvolti sulla questione.