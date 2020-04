Quella promessa (mantenuta) del principe William a Kate Middleton

La vita della famiglia reale inglese ha sempre destato curiosità fin da che si ha memoria. Su di loro sono stati pubblicati libri, memoriali e sono stati realizzati anche diversi documentari in cui esperti e storici di corte analizzano le vicissitudini della dinastia dei Windsor. Come è accaduto di recente in “Kate Middeton: Working Class to Windsor”, in cui la celebre Katie Nicholl analizza la bellissima e romantica storia d’amore tra il Principe William e la duchessa di Cambridge in un documentario che di recente è stato inserito nel catalogo (anche italiano) di Amazon Prime Video.

L’esperta che più volte si è posta diverse domande sulla vita dei reali inglesi, questa volta analizza un aspetto inedito e soprattutto fondamentale della storia (quasi leggendaria) di Kate Middleton e del Principe William. Una storia che fa gola a tutti dato che, per arrivare a essere gli stimati duchi di Cambridge e genitori di tre splendidi bambini, anche loro hanno avuto tante difficoltà da affrontare. Sposati dal 2011, tra il 2006 e il 2007 sono stati separati a causa di alcune divergenze, poi risolte nel migliore dei modi. Secondo la Nicholl, Kate avrebbe accettato di tornare insieme al Principe per un motivo ben preciso. "William ha mantenuto una promessa che per la Middleton era di vitale importanza – afferma l’esperta -. Il principe aveva giurato che Kate non avrebbe mai dovuto voltare le spalle alla sua famiglia d’origine. E, per fortuna, così è stato".

Diventare un membro della famiglia reale significa tagliare ogni ponte con il passato. "Se diventi una Windsor, sei un Windor e basta", invece il Principe William proprio perché desiderava condividere una vita diversa con la sua Kate, aveva promesso un’esistenza felice e serena e, soprattutto, che la Middleton potesse continuare a stare in contatto con i propri genitori. "La promessa è stata mantenuta perché ora il Principe ha un bellissimo rapporto con Michael e Carole e, soprattutto, è stato molto vicino a James nella sua battaglia contro la depressione – aggiunge Katie Nicholl –. Ha voluto regalare a Kate un’esistenza felice e con tutti i suoi affetti più grandi".

Questo ha permesso alla coppia di sopravvivere a tutte le avversità della vita. A una vita fatta di impegni, di eventi e a una vita con tre figli da crescere e, soprattutto, pare che questa promessa sia stata fondamentale anche per superare il difficile periodo dello scorso dicembre, quando si vociferava che tra i due ci fosse aria di divorzio.