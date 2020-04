Quando la quarantena per il coronavirus non dispiace grazie alle fobie

Per chi ama la natura e la vita all’aria aperta, l’isolamento domiciliare a cui ci ha costretto l’emergenza coronavirus è davvero duro da sopportare. Ma c’è chi, al contrario, sta vivendo questo periodo piuttosto bene. Ad esempio Jennifer Aniston che non considera il dover stare a casa come un vero " problema ". Il perché? L’attrice americana è agorafobica, cioè ha paura degli spazi aperti e affollati.

Ospite "virtuale" del programma Jimmy Kimmel Live!, Jennifer Aniston ha parlato della sua quarantena. " Sono agorafobica. Stare a casa per me non è un problema – ha rivelato -. Per me questo è una specie di sogno. Oddio, non esattamente un sogno, ovviamente è un incubo. Ma non rappresenta una grande sfida" .

Il termine agorafobia deriva dal greco "αγορά", cioè "piazza", e "φοβία", "paura". Indica la sensazione di terrore o grave disagio che un soggetto prova quando si ritrova in ambienti non familiari o in ampi spazi all'aperto e affollati, temendo di non riuscire a controllare la situazione. Questo lo porta a voler trovare una via di fuga immediata, alla ricerca di un luogo per lui più sicuro. Per un’attrice di Hollywood del calibro di Jennifer Aniston, "costretta" dal suo lavoro a stare sul set con molte persone, a partecipare a premiere, feste e qualsivoglia evento mondano, questo terrore deve costituire un bel problema. Ora, però, l’attrice, come il resto della popolazione americana, è "obbligata" a stare a casa, il luogo, che tra tutti, è o dovrebbe essere il più tranquillo.

" La cosa più difficile è guardare le notizie e cercare di digerire tutto quello che sta succedendo là fuori" , ha aggiunto l’attrice. Ha deciso di concedersi un momento di check alla mattina e uno alla sera. " Che poi è come vedere le stesse cose ", ha detto ironicamente.

Oltre alle notizie, Jennifer Aniston ha un altro passatempo: " Possiamo dire che ho acquisito un nuovo disturbo ossessivo-compulsivo. Ora la mia nuova cosa preferita è lavare i piatti, perché mentre lo fai, lavi anche le mani ".

Sicuramente, apprezzerebbe questo suo "nuovo" hobby la collega Cameron Diaz. che come ricorda un articolo su Vanity fair, soffre di un’altra fobia: ha il terrore dei germi. " Mi lavo le mani fino a cento volte al giorno ", ha dichiarato molto tempo prima che il Covid-19 entrasse prepotentemente nelle vite di tutti. Pare che per non toccare i pomelli nei luoghi pubblici, l’attrice abbia imparato ad aprire porte e sportelli con il gomito.