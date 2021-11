Prende i fiori e poi li butta: lo schiaffo di Lady Gaga a Fazio

Applausi scroscianti, lacrime, sorrisi. E un grande mazzo di rose. L'ospitata di Lady Gaga a Che tempo che fa era finita così, con una standing ovation all'attrice italoamericana e un bouquet di fiori portatole in omaggio da Fabio Fazio. Tutto gongolante per il colpaccio televisivo messo a segno, il presentatore Rai si era congedato dalla protagonista del film House of Gucci con un regalo floreale e una frase a effetto destinata a suggellare il momento. " Sarà indimenticabile questa serata! Grazie, grazie di cuore ", aveva esclamato conduttore di Rai3 salutando la star, a sua volta commossa da tanto affetto ricevuto. L'emozione di Lady Gaga, che più volte nel corso dell'intervista si era asciugata le lacrime, dev'essere durata però giusto il tempo dell'ospitata nel programma faziesco.

A molti, infatti, non è sfuggito il dettaglio di un episodio consumatosi nei momenti successivi alla registrazione della trasmissione Rai. In particolare, a destare la curiosità sono state le immagini del rientro in hotel della cantante. Accolta da due ali di fan letteralmente in visibilio, Lady Gaga è apparsa davanti all'albergo di lusso milanese che la ospitava con in mano il bouquet di rose regalatole da Fabio Fazio. E qui arriva il bello. Una volta raggiunto l'ingresso della struttura, l'artista si è voltata in direzione dei suoi ammiratori e, con un gesto plateale prontamente catturato dai fotografi e dalle telecamere, ha gettato a terra il mazzo di fiori ricevuto dal conduttore Rai. Poi si è infilata nelle porte girevoli e ha raggiunto la hall.

Così, il regalo floreale che il presentatore aveva offerto a conclusione della sua esclusiva intervista, ha fatto la fine che nessuno si aspettava. A raccoglierlo ci ha pensato poi una guardia del corpo della star, che lo ha portato con sé all’interno dell'hotel. Il siparietto ha chiaramente suscitato commenti e ironie in rete, dove peraltro anche l'intera intervista televisiva di Lady Gaga ha avuto particolare richiamo. Nell’incontro con Fazio, l'attrice aveva ripercorso la propria carriera, commentato la propria esperienza come protagonista di House of Gucci e lanciato pure un affondo politico sulla bocciatura del ddl Zan.

L'ospitata della star italoamericana – mazzo di fiori a parte – ha portato a Fazio una soddisfazione dal punto di vista degli ascolti, balzati per l'occasione ad uno share del 14,5%.