Lady Gaga da Fazio fa lo spot al ddl Zan

Per quasi una settimana, uno degli argomenti principali delle discussioni sui social è stata la partecipazione di Lady Gaga a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda la domenica su Rai3. In Italia per l'anteprima esclusiva del film House of Gucci, il premio Oscar ha trascorso alcune ore a Milano dove, oltre a partecipare alla proiezione al cinema Odeon, sabato pomeriggio ha registrato la puntata del programma di Fazio andato in onda questa sera.

Tra una battuta sulle sue origini italiane, che per Lady Gaga sono un orgoglio e un motivo di vanto, l'attrice e cantante non ha esitato ad affrontare l'argomento dei diritti civili in relazione al ddl Zan, che in Italia è stato affossato in Senato qualche settimana fa. Lady Germanotta, icona e simbolo della comunità Lgbtq internazionale, dalle telecamere di Fabio Fazio ha lanciato un messaggio agli italiani: " Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità Lgbtq+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un'ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro. Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi ".

Il "disastro", per Lady Gaga, è il passaggio al Senato del ddl Zan, che non ha superato la tagliola anche a causa della mancanza dei voti da parte dei franchi tiratori del Partito democratico, lo schieramento che più di tutti ha spintio affinché la legge a prima firma Alessandro Zan venisse approvata. Evidentemente, c'erano passaggi di quel disegno di legge che non erano pienamente convincenti. Si dovrà ripartire da una proposta attuabile e meno ideologica rispetto al ddl Zan, che non vada a interferire con altre sfere della società in maniera ambigua.