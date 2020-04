Taylor Swift dona 3000 dollari a una fan bisognosa

Taylor Swift sa di certo come essere vicina coi suoi fan, e non solo con delle belle parole. Ne sa qualcosa Jess Buslewicz, matricola al Smith College di Northampton, nello stato del Massachusetts. Secondo quanto riporta Page Six, infatti, la ragazza, costretta a tornare nella sua casa a Newingham, in Connecticut, ha ricevuto 3000 dollari da parte della Taylor Nation LLC.

A causa della pandemia, infatti, Jess aveva perso i lavori con cui si manteneva agli studi: quello di guida al campus in cui studiava e dei lavori come baby-sitter. Come se non bastasse anche sua madre naviga in cattive acque: lavorando come agente di viaggio, in questo momento la situazione lavorativa è decisamente tragica, con le persone non solo impossibilitate a viaggiare, ma proprio costrette a stare in quarantena.

Jess Buslewitz è fan di Taylor Swift da quando ha sette anni e da tempo ormai scrive su un blog di Tumblr dedicato alla cantante e alle sue molte fan. Proprio sul blog la ragazza si è sfogata, scrivendo della sua difficile situazione e della sua ansia per la situazione economica della sua famiglia. A fine post la ragazza ha lasciato anche gli estremi del suo conto paypal.

Molti dei suoi followers hanno cercato di aiutarla, chi con 5 dollari, chi con 10, per i quali la ragazza si è mostrata subito estremamente grata. Ma la vera sorpresa è arrivata quando la ragazza si è trovata 3000 dollari sul suo conto, grazie a Taylor Swift, che le ha lasciato anche un messaggio, prontamente diffuso su twitter.

TYALOR SWIFT JUST GAVE ME MOMEY pic.twitter.com/wUC4J239vk — jess (@jessbuslewicz) April 1, 2020

Nel messaggio della cantante si legge: "Jess, ho visto il tuo post riguardo tutto quello che stai attraversando. Mi spiace molto tu abbia perso il tuo lavoro al campus. Capisco che questa situazione ti ha messo addosso molta ansia e spero che questo dono di 3000 dollari possa aiutarti e che tu e tua mamma siate al sicuro e in saluto. Ti abbraccio, Taylor".

Non è comunque la prima volta che Taylor Swift si mostra vicina al pubblico che l'ha eletta la cantante più ricca del 2019: qualche mese fa, infatti, spedì fiori e un messaggio ad una sua sostenitrice che aveva avuto un incidente stradale.

