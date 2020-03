"Tirate fuori le emozioni". Il messaggio di Meghan Markle per affrontare la pandemia

È un’emergenza globale quella del coronavirus che sta piegando la salute mentale e fisica di tutti. E in un momento così complicato c’è la reale necessità di affrontare la quarantena e trovare un modo di combattere (insieme) una guerra comune. I social restano ancora un modo in cui poter veicolare un messaggio di speranza. E tra cantanti e artisti spunta anche, come è giusto che sia, quello di Meghan Markle. Anche la duchessa di Sussex è in quarantena, come hanno riportato voci insistenti. Anche lei ha dovuto fermare tutte le sue attività e i progetti di rinascita dopo la Megxit. Ora è in Canada, a Vancouver, con Harry e il piccolo Archie e sul suo profilo instagram ufficiale, quello a marchio “Sussex Royal”, condivide con i follower un bellissimo messaggio di speranza e prosperità, un messaggio che infonde coraggio in un periodo storico complicato e per nulla facile da affrontare.

In un post pubblicato nel corso della giornata di sabato 21 marzo, Meghan Markle ai suoi 11 milioni di utenti, incoraggia a "tirare fuori le proprie emozioni", così da fare i conti con la solitudine, la rabbia, il malcontento e la tristezza. Un post accompagnato da una lunga didascalia che spiega le motivazioni di quanto sia necessario affrontare i sentimenti in cui tutti stiamo affogando. Secondo Meghan questo è un metodo efficace per sopravvivere e non soccombere al peso di una reclusione forzata (ma utile per un fine ultimo). "Molti di noi si sentono confusi, soli o semplicemente sono ansiosi e spaventati. È perfettamente normale provare una di queste sensazioni – esordisce la Markle -. Il nostro benessere emotivo viene sfidato e messo a dura prova tutti i giorni, è un dato di fatto. L’emergenza ci sta adeguando a una nuova normalità e a tutto ciò che ne consegue".

Meghan e Harry suggeriscono di rivolgersi a tutte quelle associazioni che si interessano di "benessere emotivo" così da poter affrontare al meglio tutti questi cambiamenti, ma consigliano anche di "contattare amici, conoscenti e familiari" per continuare a tessere relazioni sociali a distanza. "Chiamate, videochiamate, messaggi: viviamo in un modo dove è facile sentirsi connessi – aggiunge -. Chiediamo a chi ci sta vicino se sta bene o se ha bisogno di qualcosa. Tutto andrà per il meglio".

A questi messaggi, negli ultimi giorni, si sono uniti anche quelli di William e Kate e anche uno da parte della Regina. La famiglia reale è unita nonostante i dissidi post-Megxit.