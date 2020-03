Meghan Markle presto in quarantena forzata a causa del virus?

Ciò che sta accendendo nel mondo a causa della pandemia da coronavirus sta mettendo in serio pericolo la salute e l’incolumità di tutti. Come riportano le indiscrezioni trapelate sul magazine Gala, pare che neanche Meghan Markle potrebbe sfuggire al pericolo del contagio. La ex duchessa di Sussex, solo qualche giorno fa, è tornata in Canada e nell’isola di Vancouver dopo una breve permanenza a Londra e dopo che ha portato a termine gli ultimi impegni come membro della royal family. La sua vita fitta di impegni, così tanto desiderata, pare che abbia già avuto una brusca battuta d’arresto. Il coronavirus sta lambendo anche le terre felici del Canada dopo che la moglie del primo ministro è risultata positiva ai test.

E anche se Meghan fino a questo momento non avrebbe avuto contatti con la donna risultata positiva, potrebbe comunque essere in pericolo, come lo sono Archie e il Principe Harry. Le indiscrezioni riportano che la Markle si sarebbe già barricata in casa e si sarebbe auto-imposta la quarantena dopo quanto ha appreso dall’amica Jessica Mulroney. La donna che di professione è attrice e presentatrice, ha confessato che sarebbe entrata in contatto proprio con la moglie del primo ministro, ancor prima che venisse diagnosticato il virus. La Mullroney quindi ha deciso di mettersi in quarantena per il bene comune, ma prima di farlo ha avuto contatti sia con Meghan Markle che con il piccolo Archie. Proprio il figlio dei duchi di Sussex è stato accudito da Jessica nel pericolo in cui sia Meghan che Harry erano lontani dal Canada. Le voci si susseguono con velocità, ma da quel sembra, la Markle avrebbe conosciuto lo stato di salute (precaria) dell’amica attraverso i social e, per precauzione, avrebbe già attivato tutti i protocollai di auto-quarantena. Manca ancora una conferma, ma alcune fonti fanno sapere che Meghan sta rispettando da qualche giorno tutti i consigli delle autorità per mettere in sicurezza se stessa e gli altri.

Questo spigherebbe il motivo per quale la duchessa ha messo in stand-by tutti gli impegni previsti e perché lo staff organizzativo ha rinviato a data da destinarsi tutte le discussioni in atto per un suo ritorno sulle scene. Non sta prendendo sotto gamba la malattia, anzi come riportano i suoi profili social, la ex duchessa e il principe, hanno pubblicato un post in cui invitato a pensare positivo e a sperare in meglio. "Siamo vivendo momenti di incertezza. Adesso più che mai abbiamo bisogno gli uni degli altri per non sentirci soli". Non resta che attendere i risvolti.