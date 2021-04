Trovato senza vita il cantante Patrick Juvet

È scomparso all'età di 70 anni il cantante svizzero Patrick Juvet, uno dei nomi più famosi della disco music europea e internazionale degli anni ’80. Nato a Montreux il 21 agosto del 1950 è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Barcellona dove si era trasferito da poco tempo. A darne notizie l’agenzia France Presse e il suo agente Yann Ydoux. Non sono ancora stati resi noti i motivi della sua scomparsa, e secondo la dichiarazione del suo manager ci sarà un’autopsia per stabilirne le cause.

“ Lo avevo sentito al telefono tre giorni fa - sono state le parole di Yann - ed era in forma come sempre ”. La sua carriera è stata costellata da molti successi tra cui i più famosi: “I love America” e “Lady Night”. Aveva studiato pianoforte al conservatorio di Losanna e appena diciottenne si trasferì a Parigi per tentare la carriera di cantante. Ha lavorato per diversi anni anche come modello in Germania, fu però in Francia che arrivò il grande successo con la disco music.

Fondamentale fu la collaborazione con il compositore Jean- Michel Jarre, con cui realizzo l’album “Paris by Night” che conteneva uno dei suoi più grandi successi “Où sono lei femme?”. Proprio in quegli anni diventò un'icona della bisessualità, argomento questo che riprese anni dopo nella sua biografia. Da lì in poi arrivarono brani molto famosi come: "Got a Feeling" e "I Love America" prodotti da Jacques Morali e Henri Belolo, che avevano al loro attivo gruppi come i Village People e le Ritchie Family. Nel 1973 rappresentò anche la Svizzera all’Eurovision Song Contest con il brano "Je Vais Me Marier, Marie" con cui si classificò solo al 12°posto, ma ottenne un grande successo di vendita in Svizzera ed in Europa

Al grande periodo di fama si contrappose però con la fine della disco music, uno molto buio. Patrick lottò a lungo contro la dipendenza dall'alcool e con la depressione. Nel 2005 fece uscire la sua biografia “Led blues au coeur: Souvenir” dove raccontava l’ascesa ma anche il doloroso declino e rivelava la sua bisessualità. Le sue ultime apparizioni risalgono ai primi anni del 2000 con l’album "L’essentiel".