Vittorio Brumotti parla dopo l'ultima aggressione: "Anche io ho paura"

Domenica scorsa, 17 maggio, Vittorio Brumotti è stato protagonista dell'ennesima aggressione subita in una piazza dello spaccio. Quel giorno, l'inviato di Striscia la notizia si trovava in via Gola, zona Navigli, una delle zone più note per il commercio della droga nella metropoli milanese. Da diversi anni, infatti, Brumotti realizza reportage in tutto il Paese per documentare le attività della criminalità locale. Le cronache del giorno raccontano di un'aggressione in piena regola per l'inviato in bicicletta, che ha dovuto attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. I militari hanno provveduto a identificare alcune delle persone coinvolte, ancora presenti sul posto. Dopo aver subito l'ennesima aggressione, Brumotti ha deciso di raccontare i retroscena di questo evento e di spiegare perché, da tanti anni, rischia la vita con le sue inchieste.

" 'Vai via da qui, infame': è così che mi ha accolto il proprietario di un bar in cui cercavo riparo dal tentativo di aggressione da parte di alcuni delinquenti di via Gorla ", racconta Vittorio Brumotti in un video che anticipa il servizio di questa sera. L'inviato si era recato in uno dei fortini della droga del quartiere ma l'accoglienza che gli è stata riservata è stata tutt'altro che calorosa. L'uomo è stato accerchiato e poi fatto oggetto di una sassaiola che l'ha lievemente ferito ma senza gravi conseguenze. Gli stessi che hanno aggredito Vittorio Brumotti si sono scagliati anche contro le forze dell'ordine giunte in suo soccorso. Un'ennesimo reportage finito male per l'inviato, anche anche stavolta si è trovato faccia a faccia con pericolosi delinquenti. Vittorio Brumotti non ha smesso di raccontare il mondo dello spaccio di droga nemmeno durante il lockdown, quando le piazze e le strade italiane continuavano a essere popolare dai pusher. Con gli italiani tutti rinchiusi nelle loro abitazioni, i malviventi trovavano campo aperto per poter esercitare liberamente la loro attività.