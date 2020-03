Wanda Nara rinuncia al GF Vip e resta a casa

Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la prima da quando l'Italia è stata bloccata dall'emergenza Coronavirus. Lo stesso Alfonso Signorini ha preferito non partire alla volta di Roma e di rimanere negli studi Mediaset di Cologno Monzese a presentare il reality, facendo così il possibile per ridurre il rischio contagio e, allo stesso tempo, per sollevare il morale del pubblico in un momento davvero difficile.

La bellissima Wanda Nara, invece, ha deciso di rinunciare all'impegno lavorativo, visto che spostarsi da Parigi, città in cui vive con il marito Mauro Icardi, non sarebbe stata una scelta prudente in questo periodo. Nonostante ciò, Wanda Nara ha voluto salutare i fan che si aspettavano di vederla su Canale 5 e, per farlo, ha scelto il suo social preferito, Instagram, dove ha condiviso alcune stories direttamente dalla sua camera da letto con tanto di hashtag #IoRestoAcasa.

"Ciao Italia, ciao a tutti. Mi raccomando restate a casa. Io resto a casa. Sono a casa con i miei bambini. Cercate di fare tutto quello che volete, che da tempo non potevate fare. Sistemare il guardaroba, fare dei disegni con i bambini, cucinare, ecc. Ci sono tante cose da poter fare. Restiamo tutti uniti ma ognuno da casa sua. Mi raccomando Io non vado neanche a lavorare. Ho cancellato un sacco di lavori. Ci hanno chiesto di restare a casa. Un piccolo sforzo per tornare più forti tutti insieme. Un abbraccio a tutti!" , queste le toccanti parole dell’opinionista del Grande Fratello Vip. Al messaggio sono poi seguite alcune stories che l’hanno immortalata con l’attaccante e con i figli in casa, a ribadire come sia giusto, corretto e responsabile rimanere in un ambiente protetto e limitare le interazioni sociali se non per motivi di effettiva necessità attenendosi alle indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute.

Tuttavia, oltre a esortare i suoi followers a seguire il suo esempio, sembra anche che Wanda Nara abbia detto temporaneamente addio agli stivali preziosi, agli accessori di lusso e agli abiti di paillettes senza paura di mostrarsi in una versione casalinga. Nelle stories è infatti apparsa con indosso una semplice t-shirt bianca con uno scollo tutt’altro che appariscente, i capelli legati e il viso completamente acqua e sapone, senza neanche un filo di fondotinta, rossetto, eyeliner e ombretto. E, a compensare quel lieve accenno di borse sotto agli occhi, ci pensa una manicure curatissima in total black!

