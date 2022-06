Addio al giornalista e scrittore Gianni Clerici, voce storica del tennis

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Gianni Clerici, ex tennista, giornalista e scrittore italiano. Firma storica di Repubblica, era considerato uno dei maggiori esperti di tennis del mondo. Aveva 91 anni.

A darne notizia per primo, in un tweet, l’ex direttore di Repubblica Mario Calabresi. "Un gigante del giornalismo sportivo" , scrive Calabresi. "Aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare tutto. (Un giorno mi portò con lui a Wimbledon e mi insegnò che il vero spettacolo erano i picnic sull’erba con fragole e panna). Buon viaggio".

La carriera

Nato a Como nel 1930, aveva giocato a tennis, vincendo due titoli italiani juniores di doppio in coppia con Fausto Gardini e una coppa De Galea a Vichy nel 1950 e partecipando come singolarista a Wimbledon (1953) e Roland Garros (1954). Dopo aver collaborato dal 1951 al 1954 con La Gazzetta dello Sport, e nel 1954 con Sport Giallo e Il Mondo, nel 1956 passa al Giorno di Milano come editorialista e inviato, prestando i suoi commenti raffinati sul tennis anche alla tv. Nel 1988 inzia la collaborazione con l’Espresso e Repubblica. Per anni è stato anche la voce del tennis in televisione, commentando i principali tornei del circuito insieme a Rino Tommasi. Ha firmato i grandi classici dedicati allo sport della racchetta: Il tennis facile (1972), 500 anni di tennis (1972, uscito poi in una nuova edizione nel 2007), la biografia Divina. Suzanne Lenglen, la più grande tennista del XX secolo (2002).

Ma è autore anche di testi narrativi (la trilogia I gesti bianchi, 1995; la raccolta di racconti Una notte con la Gioconda, 2008; i romanzi Australia felix, 2012, e 2084. La dittatura delle donne, 2020), di raccolte poetiche (Postumo in vita, 2005; Il suono del colore, 2011) e saggi storici (Mussolini. L'ultima notte, 2007). Nel 2010 Veronica Lavenia e Piero Pardini hanno pubblicato la sua biografia, dal titolo Il cantastorie instancabile. Gianni Clerici lo scrittore, il poeta il giornalista. Nel 2006 Clerici è stato inserito nella International Tennis Hall of Fame, secondo italiano presente dopo Nicola Pietrangeli.