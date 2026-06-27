Altro che Inter: Paz resta a Como. Gonçalo Ramos primo colpo Milan

Tanto rumore per nulla. Nico Paz, infatti, resterà al Como che ha accettato di soddisfare tutte le richieste del Real Madrid, deciso a monetizzare in fretta dalla vendita del talento argentino. Così da poter finanziare l'assalto al connazionale Enzo Fernandez (servono almeno 125 milioni per strapparlo al Chelsea) per la cabina di regia. Ecco perché giovedì pomeriggio i Blancos avevano attivato la recompra da 10 milioni. Una mossa che ha spinto e per certi aspetti costretto il Como a scucirne 51 per rendere Paz un calciatore biancoblù fino al 2031.

Attenzione però: dalla prossima estate la società di Florentino Perez potrà comunque richiamare all'ovile madrileno il gioiello classe 2004, versando nelle casse lombarde 80 milioni. Contratto quinquennale da 5 milioni a stagione per Nico col Como che in queste settimane - come svelato proprio da Il Giornale lo scorso 16 giugno - non ha mai temuto di perdere il proprio numero 10. Anzi, sul Lago si sono sempre detti tranquilli e ottimisti in merito alla permanenza del fantasista. E così è stato. Con buona pace delle numerose fantasie mediatiche degli ultimi giorni tendenti alle fake news, secondo le quali Paz si sarebbe promesso all'Inter. Ipotesi subito smentita nella notte tra giovedì e venerdì direttamente dal Kansas dallo stesso Diez attraverso una storia Instagram, in cui era vestito con maglietta e pantaloni della nazionale argentina ma con in testa il capellino del club lariano (con tanto di logo comasco in bella mostra). Un messaggio dritto in faccia a coloro che invece sventolavano accordi segreti siglati coi nerazzurri e la presunta decisione di lasciare Como per volare a Milano. Possibilità mai presa in considerazione dal trequartista che ha ricevuto solo qualche chiamata esplorativa partita da Javier Zanetti e dai dirigenti interisti negli ultimi mesi. Squilli arrivati pure da un paio di società di Premier League: a tutti però Nico ha sempre dato la medesima risposta: "Voglio giocare la Champions con la maglia del Como". Ora sul Lago non vogliono smettere di volare e di sognare: obiettivo, lottare per lo Scudetto entro due anni.

E ieri Gerry Cardinale a Casa Milan ha chiuso il primo colpo di mercato rossonero: arriva dal Psg l'attaccante portighese classe 2001 Gonçalo Ramos,

operazione da 70 milioni più bonus compresi, contratto quinquennale. Il fondatore di RedBird è sempre più centrale nella gestione del club: ieri ufficializzata anche la nomina ad amministratore delegato di Massimo Calvelli.