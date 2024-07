Un anno dopo lo svizzero Mader, ancora un lutto: il norvegese Drege è deceduto

account X @ team coop - repsol

Ancora una tragedia, ancora una caduta, ancora lacrime: il ciclismo piange André Drege, 25enne velocista norvegese al quale è stata fatale una caduta nella discesa del Grossglockner durante la 4ª e penultima tappa del Giro dell'Austria. Il corridore, che militava nel Team Coop Repsol nella categoria Continental, è caduto in località Heiligenblut, è stato subito soccorso ma è deceduto sul colpo. Negli stessi minuti, ignari dell'accaduto, i corridori del Giro si sono giocati la vittoria nella tappa con arrivo a Kals, frazione vinta da Filippo Ganna davanti a Diego Ulissi, che ha difeso la sua maglia di leader della corsa. Proprio sul traguardo l'organizzazione ha ufficializzato la morte di Drege e ha annullato la cerimonia di premiazione.

André Drege era cresciuto nella formazione giovanile di Lillehammer e nel 2022 era approdato nella categoria Continental con il Team Coop Repsol, storico vivaio del ciclismo norvegese. In questa stagione aveva fatto il salto di qualità vincendo sette corse: due tappe e classifica finale del Visit South Aegean Islands Tour in Grecia, poi il prologo e la classifica finale del Giro di Rodi, quindi la tappa inaugurale del Circuit des Ardennes in Francia e la quinta frazione del Tour du Loir-et-Cher, sempre in Francia. Risultati che gli erano valsi l'attenzione del Team Jayco AlUla di WorldTour che aveva progettato di inserirlo nel proprio organico per la prossima stagione.

Purtroppo le strade austriache già lo scorso anno erano state teatro di una tragedia durante la Junioren-Rundfahrt Oberoesterreich, corsa internazionale per la categoria juniores: in una caduta nella discesa del Mistelbacher Berg aveva perso la vita il diciassettenne vicentino Jacopo Venzo della Campana Imballaggi. Una tragedia avvenuta un mese dopo quella che costò la vita al professionista elvetico Gino Mäder, morto cadendo nella discesa dell'Albula Pass durante il Giro di Svizzera.

La notizia della morte di Drege ha raggiunto il Tour de France proprio a conclusione della tappa numero otto e sui social sono subito arrivati i messaggi di cordoglio delle squadre e dei corridori: la grande famiglia del ciclismo si è stretta ancora una volta nel dolore per una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti.