Arriva la Sprint Race: ecco come cambia la Formula Uno

Adesso è ufficiale, la Formula Uno introdurrà le Sprint Race già dal Mondiale 2021: le gare prescelte per questa sperimentazione saranno quasi certamente il Gp della Gran Bretagna (a Silverstone dal 16 al 18 luglio), il Gp d'Italia (a Monza dal 10 al 12 settembre) e il Gp del Brasile (a Interlagos dal 5 al 7 novembre).

La novità è stata approvata all'unanimità con 30 voti favorevoli sui 30 totali della commissione (ciascun team ha un voto, dieci ciascuno invece Fia e F1). L'ufficialità arriva dopo che Fia, F1 e le dieci squadre hanno superato lo scoglio principale che aveva indugiare le scuderie finora, ossia il fatto che queste Gare Sprint possano far sforare il budget cap imposto loro a partire da questa stagione. A questo riguardo si è deciso infatti di aumentare il limite di spesa di 500 mila dollari per ogni squadra e di prevedere un ulteriore aumento del tetto per un singolo team qualora durante una delle Sprint Race dovesse verificarsi un incidente costoso.

La Gara-Sprint: cos'è e come funziona

Per quanto riguarda F1 consisterà in una gara su una distanza di 100 chilometri senza sosta ai box obbligatoria. L'ordine di arrivo stabilirà la pole position e la griglia di partenza della gara "tradizionale" della domenica e, se diventerà un appuntamento fisso nel calendario F1, assegnerà punti in maniera decrescente ai primi classificati. Non si tratta di una novità assoluta visto che ormai da diversi anni la Sprint Race fa parte del programma della Formula 2. Nella classe minore fino alla scorsa stagione andava in scena alla domenica e si trattava di una corsa veloce sulla distanza di massimo 120 km o 45 minuti, senza obbligo di soste ai box. Dal 2021 invece saranno due le Sprint Race da 45 minuti e saranno entrambe disputate al sabato.

Come cambia il weekend di gare

Per i tre week end coinvolti nella sperimentazione dunque il tradizionale programma subirà delle modifiche: il venerdì vi sarà una sessione di prove libere e una sessione di qualifica che stabilirà l'ordine di partenza della Gara Sprint (della durata di 100 km senza soste obbligatorie); l'ordine d'arrivo di quest'ultima stabilirà la griglia di partenza per la gara principale di domenica e ai primi tre classificati saranno assegnati alcuni punti per la classifica iridata (3 al primo, 2 al secondo e 1 al terzo).

Questo quanto deliberato dalla Commissione F1 in merito al programma dei week end del Mondiale 2021 di Formula 1 in cui saranno testate le Sprint Race. Venerdì: Prima sessione di prove libere di 60 minuti al mattino con due set di gomme per le squadre che possono scegliere liberamente. Formato di qualifica normale nel pomeriggio con solo cinque set di gomme morbide disponibili. Sabato: Seconda sessione di prove libere di 60 minuti al mattino con un treno di gomme che le squadre possono scegliere liberamente.100km Sprint Qualifiche pomeridiane con due set di gomme per le squadre che potranno scegliere liberamente. Domenica: Gran Premio a tutta distanza con due set di gomme rimanenti.

