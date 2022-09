Balotelli "ubriacante" In campo? No, al bar

di Elia Pagnoni

Pensavamo che per Mario Balotelli quello di Sion fosse finalmente il buen retiro per chiudere in pace, sotto gli sguardi discreti degli svizzeri, una carriera tormentata. E invece l'incorreggibile Supermario è riuscito a scandalizzare persino il canton Vallese e la Confederazione intera, facendosi ancora beccare mezzo ubriaco per le strade di Losanna, invece che agli allenamenti della sua nuova e a questo punto crediamo proprio ultima squadra. Un quotidiano locale ha messo in rete un video in cui si vede un uomo barcollante sorretto da altre due persone fuori da un pub della città olimpica, spiegando che si tratta proprio dell'ex attaccante di Inter, Milan, Liverpool, Manchester City, Nizza e Marsiglia, tanto per citare quello che potrebbe essere un curriculum di altissimo livello ed invece è un lungo elenco di fallimenti. Negli ultimi tempi ci avevano provato ancora in molti a redimerlo, ma tutti si sono dovuti ricredere: da Galliani che pensava di farne l'Ibra del Monza, a Cellino che pensava che l'aria di casa potesse rilanciarlo nel Brescia, per finire a Montella che l'ha voluto nella sua squadra turca e ha finito con il litigarci furiosamente. L'ultimo ad abboccare è stato il presidente del Sion Constantin che ha voluto regalare Balo al tecnico Tramezzani. Peccato che l'ex juventino non l'abbia praticamente mai visto agli allenamenti, perché Mario era troppo impegnato a scoprire la Svizzera by night. Questa sì impresa da fuoriclasse, in un paese dove alle 8 di sera non c'è più in giro anima viva