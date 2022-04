"Celo, manca", ecco la prima asta di figurine

A volte, potremmo avere in casa un piccolo tesoro senza saperlo. Soprattutto se, da giovani, eravamo appassionati del «celo, manca», ovvero delle raccolte di figurine dei calciatori e abbiamo conservato, in cantina o soffitta, quelle vecchie collezioni, meglio se non attaccate. Al di là dell'aspetto affettivo e nostalgico, infatti, ce n'è uno economico. Alcune di queste «figu» sono considerate preziose, con tanto di compravendita tra collezionisti a suon di centinaia di euro. Basta fare un giro su eBay per scoprire come queste rarità abbiano un mercato non da poco. Anche su Facebook ci sono gruppi selezionati di collezionisti dove vengono venduti, al miglior offerente, le figurine più ricercate. Negli Usa, ad esempio, il giro di affari annuale è di decine di milioni di dollari.

E fa bene, dunque, Aste Bolaffi a lanciare, giovedì 12 maggio, in modalità internet live, sul suo sito (www.astebolaffi.it) la prima asta italiana certificata di figurine, in Italia, con un catalogo di 224 lotti contenenti alcune rarità.

Tra le più ricercate, ci sono le figurine che mostrano le prime apparizioni, in raccolta, di campioni e celebrità. Farà certamente gola quella che è considerata il Gronchi Rosa delle figurine. È una «figu» di Baggio, del 1985, ma nella versione sbagliata. Edis, infatti, pubblicò la sua figurina e quella di Paolo Monelli, invertendo i due nomi. Ebbene, qui, la base d'asta (lotto 95) è di 1.000 euro. Non bisogna confondersi con quelle proposte attraverso, a prezzi magari più bassi, in altri siti. Quelle che andranno all'asta sono figurine mai attaccate sull'album, mentre è più facile trovarle in giro, staccate e recuperate (con valore, però, che cala drasticamente). Non può mancare quella introvabile di Pizzaballa (lotto 56, base 200 euro), mentre, per gli altri sport, Ayrton Senna al volante della Toleman del 1984 ha una base di 1.500 euro e quella da esordiente di Gino Bartali, del 1935, parte da 500 euro. Cassius Clay del 1966, anno della sua squalifica dopo il rifiuto dell'arruolamento per il Vietnam, ne vale, come base, 300 euro. Per la musica, invece, la figurina dei Jackson 5 del 1972, che segna la prima apparizione su una figurina di Michael Jackson (a 14 anni), ha come base d'asta 500 euro.