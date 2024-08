Comandante pronto per il timone di Luna Rossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Ruggero Ruggi Tita sia uno dei migliori velisti che l'Italia abbia avuto: su molti altri abbiamo costruito leggende, ma uno che a un decennio o poco meno macina con costanza risultati che si chiamano campionati del mondo e medaglie olimpiche. Non vogliamo fare torto alla brava e fondamentale Caterina Banti che completa l'equipaggio vincente e forma una coppia indissolubile sul Nacra 17, tuttavia nella vela e nella letteratura da sempre il timoniere suscita le suggestioni più forti. Scrive Joseph Conrad che il comandante è sempre solo nelle sue decisioni. E in questa responsabilità trova la sua forza e la sua debolezza. Ruggero è un ingegnere, analitico, a volte freddo, con Caterina ha costruito la velocità del Nacra 17 con una serie infinita di test e modifiche. Un metodo simile a quello della Coppa America dove si vive di prove e simulazioni. E adesso è proprio Luna Rossa Prada Pirelli il prossimo impegno di Ruggi che diceva in aprile «da qui a fine ottobre ho solo qualche giorno di riposo, per dividermi tra Olimpiadi e Luna Rossa». Tutto il team lunare ha aspettato e assistito alla sua Medal Race applaudendo con gioia. Max Sirena sui suoi social scrive spaziali ragazzi, avete scritto la storia della vela e poi dichiara: «Il secondo oro di Ruggero è uno stimolo e una responsabilità anche per Luna Rossa Prada Pirelli che vuole scrivere un'altra pagina importante di questo sport nella Coppa America...». Adesso al romagnolo verrà un bel mal di testa per la decisione che prima o poi dovrà prendere: lo metterà al timone? Molti se lo aspettano, Ruggero con i suoi 32 anni è nel pieno della maturità atletica e nell'esperienza, ha partecipato allo sviluppo delle barche, le sa comprendere e poi le medaglie d'oro sventolate sul naso degli avversari un po' di paura la fanno sempre.

I compiti e i doveri dell'equipaggio vincente forse non finiscono con il continuare a regatare al top: la vela è uno sport che sta invecchiando, la passione dei giovani è in concorrenza con attività più social. Comunicarne i valori, saper coinvolgere il pubblico, avere dei tifosi sarà importante.