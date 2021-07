Il conto alla rovescia che fa infuriare gli italiani: ecco perché

In Inghilterra, tutti o quasi, sono certi: "Sarà la nazionale di Gary Southgate a vincere Euro 2020". Oltremanica, negli studi di Sky Sports, è partito il countdown verso la finale di Wembley contro l'Italia di Roberto Mancini e il motto che riecheggia da "It’s coming home" è diventato "It’s almost home" , ovvero "è quasi a casa".

Gli inglesi, dunque, sembrano certi di vincerla e questo eccesso di convinzione speriamo possa augurargli un brutto scherzo. Il motto "It's coming home" era una frase utilizzata per celebrare il ritorno del calcio nel Paese in cui è nato, ovvero l'Inghilterra, sulla scia di una celebre canzone della band Lightning Seeds e dai comici David Baddiel e Franck Skinner.

Eccesso di sicurezza

Gli inglesi sono dunque certi di portarla a casa e forse questo eccesso di sicurezza è derivato dal fatto che la finale si giocherà a Wembley e che diverse partite del torneo si sono giocate nel tempo sacro del calcio d'Oltremanica, europeo e mondiale. Chissà se l'Italia di Roberto Mancini riuscirà nell'impresa di vincere la coppa, togliere il sorriso dalla loro faccia magari mettendo la ciliegina sulla torta dopo un probabile, ma difficile, successo di Matteo Berrettini in finale a Wimbledon contro il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic.

Alcuni tifosi italiani hanno ironizzato con uno striscione di scherno nei confronti degli inglesi: "It's coming home, but not in yours" (Sta tornando a casa, ma non la vostra la traduzione. La stampa inglese sta facendo ormai da giorni una campagna pro nazionale di Gary Southgate ma il rischio di passare dalla stelle alla stalle è davvero concreto dato che di fronte i Tre Leoni si ritroveranno una nazionale vogliosa di riportare a casa una coppa che manca da 53 anni dalle parti di Coverciano. L'ultima Italia a trionfare agli Europei era stata infatti quella di Ferruccio Valcareggi nel 1968 quando in campo c'erano giocatori del calibro di Gianni Rivera, Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Tarcisio Burgnich, Pierino Prati e tanti altri ex fuoriclasse del passato azzurro.

