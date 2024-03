"Così trasformo i profumi in emozioni per rilassare la mente dei passeggeri"

A guardarla, Sabine Engelhardt sembra un'insegnante hippy innamorata della vita e della natura. Vive col marito e i suoi pony in una casa del 1835 e possiede una piccola auto del 1999 gialla e verde, con gli interni arancioni e blu. Ma soprattutto intreccia aromi, fragranze e ricordi confezionando profumi per auto che regalano emozioni.

Cosa vuol dire essere una profumista per le vetture?

«Significa connettere le persone, la natura e la tecnologia in modo discreto».

Cos'è per lei un profumo per l'auto?

«È una via di mezzo tra un profumo per il corpo e una fragranza per la stanza. L'interno dell'auto è più piccolo ed è qualcosa di molto personale. E ciò che rende tutto molto speciale è la visuale in continua evoluzione durante la guida».

Perché il profumo è così importante?

«Suscita emozioni ed evoca ricordi. Una fragranza può rasserenare la mente dei passeggeri, senza che questi se ne rendano conto».

Victor Hugo diceva che niente risveglia un ricordo quanto un odore.

«Il senso dell'olfatto è situato nel sistema limbico, la parte più antica e centrale del cervello di emozioni. Idealmente, senti un profumo e ti senti subito a tuo agio. Questo concetto di profumare l'aria intorno a te è molto antico ed è stato integrato nella nostra Mercedes-Benz veicoli dal 2013».

Da dove inizia la ricerca della fragranza perfetta?

«Dalla comprensione del concetto di automobile nella sua dimensione culturale. L'ambiente e l'utilizzo previsto sono sempre il punto di partenza. Poi inizio a sperimentare combinazioni di diverse tipologie di odori producibili».

Cosa cambia da macchina a macchina?

«Il nostro primo profumo caratteristico, disponibile nella maggior parte delle nostre auto, si chiama "Freeside mood". È un profumo leggero che unisce note fresche di agrumi e bergamotto con estratti di tè, patchouli, ambra e legno di cedro. Per il GLE, che è un Suv grande e lussuoso, c'è Forest mood, un profumo legnoso e fresco con una fragranza avventurosa. Per i modelli elettrici EQ c'è una fragranza di freschezza che rappresenta la pulizia e l'energia è accentuata da un ingrediente speciale. Per l'EQS, ad esempio, abbiamo creato la fragranza No. 6 Mood Linen: immaginate un vecchio fico che si erge limpido nell'entroterra del Mar Mediterraneo e la fresca brezza marina che ne accarezza le foglie, unendo il profumo del fico al fresco della biancheria da letto. Per i nostri modelli Maybach, cerco note olfattive rare e stravaganti, che sottolineano la lavorazione artigianale degli interni».

Come si crea un profumo che funzioni sia per un uomo che per una donna?

«Dai nostri test realizzati è risultato che sorprendentemente la percezione dei diversi profumi è completamente indipendente dal sesso».

Come funziona in concreto la profumazione dell'auto?

«Trasportiamo l'aria su una superficie profumata e la diffondiamo all'interno, in modo molto discreto e leggero. Il sistema funziona per 5 minuti e poi si spegne nuovamente per 5 minuti. Le molecole della fragranza provengono da una bottiglia nel vano portaoggetti e non sono depositate sulle superfici tessili del veicolo o sugli indumenti e possono essere accese e spente come desiderato e controllate in tre livelli di intensità».