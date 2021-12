Il Covid si abbatte sulla Serie B: rinviate due giornate di campionato

L'emergenza covid nel calcio è tornata a farsi sentire nel mondo del calcio, a ridosso delle feste natalazie, e dopo diverse positività registrate in Serie A con Udinese-Salernitana non disputata si è deciso di fermare la Serie B. L'assemblea di Lega ha infatti deciso di sospendere le giornate previste per il 26 e 29 dicembre a causa dell'aumento dei contagi. I due turni verrano poi recuperati rispettivamente il 15 gennaio, ovvero l'ultima del girone d'andata e il 22 gennaio, la prima del girone di ritorno.

Il 13 gennaio, invece, si disputerà il recupero delle due partite rinviate sempre per covid: Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Sette squadre hanno un numero di positivi al coronavirus davvero rilevante: Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal. Proprio a Ferrara si registra la situazione più preoccupante per un focolaio con almeno una ventina di contagiati.

Ecco le due giornate che si dovevano disputare il 26 e il 29 dicembre ma che si giocheranno il 15 e il 22 gennaio:

19esima giornata

Parma-Crotone

Spal-Benevento

Pordenone-Lecce

Reggina-Brescia

Monza-Perugia

Cittadella-Cosenza

Cremonese-Como

Vicenza-Alessandria

Ternana-Ascoli

Pisa-Frosinone

20esima giornata

Parma-Frosinone

Alessandria-Benevento

Brescia-Ternana

Spal-Pisa

Monza-Reggina

Como-Crotone

Vicenza-Cittadella

Perugia-Pordenone

Cosenza-Ascoli

Lecce-Cremonese

La Serie A trema

Il 6 gennaio tornerà invece in campo la Serie A ma c'è timore sullo svolgimento regolare delle gare per la situazione epidemiologica nel nostro paese. I contagi stanno aumentando giorno dopo giorno e anche tra i calciatori stanno aumentando i positivi. Dopo i tanti casi nella Salernitana con Ats Campania che ha bloccato la partenza dei granata per Udine, anche Ciro Immobile e Lorenzo Insigne sono risultati positivi al coronavirus.

I tre mesi più difficili dell'anno sono alle porte con gennaio, febbraio e marzo che sono fitti di impegni per tutte le squadre e rinviare partite per le positività sarebbe davvero deleterio per lo svolgimento regolare del campionato. Tutti si augurano che come fatto nel recente passato la situazione possa essere gestita nel migliore dei modi da parte della società, della Lega Serie A e della Figc per arrivare al termine della stagione in maniera serena e senza dover rinunciare, ancora una volta, al pubblico.