Doncic a Roma: nella sua squadra avrà Mannion

Nella sua lunga giornata di incontri nella Capitale per il Basketball Club Roma SPQR, che ha acquisito il titolo sportivo di Cremona e tornerà nella massima serie, la stella dei Lakers Luka Doncic ha fatto visita anche al Centrale del Foro Italico. Per l'occasione l'ha trasformata in un'arena di basket, dimostrando in modo tangibile ciò potrà diventare: uno spazio contemporaneo, coperto, polifunzionale e capace di ospitare grandi eventi internazionali durante tutto l'anno. Accolto dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e dall'amministratore delegato, Diego Nepi Molineris, Doncic ha calcato il parquet allestito in appena 48 ore nell'ambito del progetto Sport Illumina.

L'avventura romana di Doncic, che fa parte insieme a Donnie Nelson della cordata da cui è nato il progetto, ha anche fatto una tappa in Campidoglio ricevuta dal sindaco Gualtieri dopo aver visitato in precedenza al playground di San Lorenzo, assediato dagli appassionati ai quali ha firmato magliette e concesso autografi, ma dove ha anche annunciato il primo ingaggio per la squadra, quello di Nico Mannion appena laureatosi campione d'Italia con l'Olimpia Milano.

Doncic ha avuto anche un incontro con il presidente della Fip, Gianni Petrucci, col quale ha

affrontato temi comuni alle due parti legate allo sviluppo della pallacanestro nella Capitale, con particolare attenzione alle opportunità di crescita del movimento cestistico italiano e verso le future sfide della Nba in Europa.