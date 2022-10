Dybala: "Mou meglio di Max. Ma senza polemica..."

Stagione chiusa e dibattito aperto sulla F1 tecnologica, per Linus: «Mancano gli anni 70 con le mogli dei piloti cronometriste, e poi Clay Ragazzoni le portava tutte a casa». I nostalgici al Gp del Giappone hanno trovato in pista pure un trattore, contenti?

***

La crisi della Juve si legge sugli hashtag. Se #AllegriOut è in voga da anni, sui social il meteo del weekend ha visto un diluvio di #AgnelliOut. E tra un mese si rischia la bufera #ChampionsOut, se continuano così lo vedremo presto.

***

Ademola Lookman dell'Atalanta segna, mima il binocolo verso la curva dell'Udinese e si becca un giallo da Doveri. Ma lui fa così per via del suo cognome «look»-«guarda», e Gasperini su Dazn recrimina: «Ha fatto gli occhiali, mica l'orecchio!».

***

Brahim Diaz ai microfoni in zona mista, Theo Hernandez gli passa alle spalle e lo gela: «Segna dopo cinque anni e deve parlare».

***

Dybala (foto) preferisce Mou ad Allegri. «Ma non voglio fare polemica». Pensa se avesse voluto.

***

Le prestazioni individuali della Juve non sono tutte da buttare: i pali della porta di Szczesny hanno respinto i tiri di Leao per ben due volte.

***

Ha imparato qualche parola in napoletano? «Sì, una. Ma non la ricordo!». Khvicha Kvaratskhelia al Corsport.

***

Fiorello a Meloccaro dai campi da tennis del foro italico: «Ora che si è ritirato Federer la mia strada è spianata, le iniziali sono le stesse». Sky.

***

C'è il gruppo per Euro2024: ci toccano Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta. Chissà stavolta come riusciremo a non qualificarci.