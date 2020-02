Dzeko fa 100 gol con la Roma. Ma il Sassuolo cala il poker

Un grave calo di tensione. Anche perché la corsa alla Champions League si complica tremendamente. La Roma ammirata nel derby è evaporata, scomparsa, e si è fatta travolgere a sorpresa dal Sassuolo. I giallorossi hanno sofferto particolarmente la velocità degli uomini offensivi della squadra di De Zerbi (in particolare Boga), venendo infilati in continuazione. La Roma è sembrata in grande confusione, specie nel reparto arretrato. Mancini ha sbagliato su tre dei quattro gol dei padroni di casa, dimostrandosi impreciso sia in marcatura sia nell'impostazione. È così che in meno di mezz'ora i giallorossi si sono ritrovati sotto per 3-0.

Strepitoso, sotto porta, Caputo, autore di una doppietta, bravo a finalizzare tutte le occasioni avute. Nella ripresa la Roma ha una reazione d'orgoglio, e riesce a rientrare in partita con i gol di Dzeko prima (alla centesima rete con la maglia giallorossa) e Veretout (su rigore, causato dal rigore di Boga) poi, ma il troppo nervosismo ha comunque tagliato le gambe ai giocatori di Fonseca: proprio quando i giallorossi sembravano poter riaprire la partita, infatti, Pellegrini, già ammonito, ha rimediato il secondo giallo, lasciando i suoi in inferiorità. Fonseca al termine della sfida ha protestato vivacemente con l'arbitro Pairetto, troppo severo con i cartellini. Oggi l'Atalanta, battendo il Genoa, può scavalcare la Roma al 4° posto.

A sorpresa in panchina compare Mihajlovic e il suo Bologna vince in rimonta sul Brescia al «Dall'Ara». Decide il gol quasi al 90' di Bani dopo che Torregrossa aveva portato avanti le Rondinelle e Orsolini aveva riequilibrato la sfida. Terzo pareggio consecutivo del Cagliari, beffato al 94' dall'ex atalantino Cornelius: il successo per i sardi manca da due mesi. Nello «spareggio» per l'Europa contro il Parma, Joao Pedro - che poi sbaglierà un rigore - porta avanti la squadra di Maran, poi il pari di Kucka, il 2-1 sardo di Simeone e la rete in pieno recupero di Cornelius.