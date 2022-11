Europa dolce per Roma e Fiorentina, amara per la Lazio

La Roma di José Mourinho vede le streghe contro il Ludogorets, gioca non bene il primo tempo e va sotto nel finale della prima frazione in virtù del bel gol di Rick. Nella ripresa, però, i giallorossi tirano fuori l'orgoglio e complici due regali dei bulgari che concedono due calci di rigore, entrambi realizzati di Lorenzo Pellegrini, la ribaltano e la vincono per 3-1 chiudendo così il girone al secondo posto dietro al Betis Siviglia e staccando il pass per il turno successivo in Europa League. Brivido al minuto 77' per il gol annullato al Ludogorets per un fallo con Zaniolo che la chiude poi sul 3-1 a cinque minuti dalla fine con l'Olimpico in delirio per una qualificazione thrilling.

Il tabellino di Roma-Ludogorets 3-1

Roma: Rui Patricio; Viña, Smalling, Ibanez, Karsdorp; Matic, Camara, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Abraham

Ludogorets: Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Naressi, Cauly; Tekpetey, Rick, Thiago.

Reti: 42' Rick (L), 56' 65' Pellegrini (R), 85' Zaniolo (R)

La Lazio di Maurizio Sarri perde per 1-0 sul campo dell'ostico Feyenoord e saluta così l'Europa League. I biancocelesti chiudono il girone di Europa League al terzo posto davanti allo Sturm Graz ma dietro proprio agli olandesi e al Midtjylland che passano invece il turno. Il tecnico biancoceleste però non ha voluto fare drammi a fine partita: "Ho visto una squadra viva e determinata, a tratti abbiamo anche fatto un buon calcio e non meritavamo questa sconfitta. I ragazzi in ogni caso non mi hanno deluso".

Il tabellino di Feyenoord-Lazio 1-0



Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Hancko, Trauner, Lopez 5 (46’ Hartman); Timber (90’ Wieffer), Szymanski, Kocku; Dilrosum, Danilo (63’ Gimenez), Paixao (72’ Walemark).

Lazio Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj (46’ Marusic); Milinkovic, Marcos Antonio (67’ Cataldi), Basic (67’Vecino); Cancellieri (81’ , Felipe Anderson, Zaccagni (63’ Pedro).

Reto: 64’ Gimenez.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vince ancora in Conference League ma non riesce a prendersi il primo posto nel girone dato che sono i turchi dell'Istanbul Baseksehir a prendersi il primato. Ottimo risultato comunque per i viola che volano così al turno successivo della Conference League dove troveranno anche la Lazio retrocessa dall'Europa League

Il tabellino di Riga-Fiorentina 0-3



RFS: Steinbors; Dubra (3' Mares - 59' Sorokins), Stuglis, Lipuscek; Vlalukin, Zjuzins (59' Friesenbichler), Saric (73' Zaleiko), Maksimenko; Simkovic (46' Emerson Santana), Ilic, Rakels. All.: Morozs.

Fiorentina;: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura (46' Bianco), Mandragora (46' Zurkowski), Barak (76' Maleh); Ikoné (59' Di Stefano), Cabral (59' Jovic), Saponara. All.: Italiano.

Reti: 7' Barak (F), 45' Cabral (F), 45'+1 Saponara (F)