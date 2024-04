Via da Giro e Tour, richiesta dei filopalestinesi contro la squadra sponsorizzata da Israele

C'è chi pensa a correre e a vincere, ma c'è anche chi è pronto a farsi sentire ed ostacolare o bloccare al Giro o al Tour una squadra. Parliamo della Israel Premier Tech che è stata definita da BDS, acronimo di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni per i diritti del popolo palestinese, la squadra del genocidio, sostenendo che una squadra sponsorizzata dal Governo di Israele non ha diritto di partecipazione. Al tempo stesso BDS sta esortando l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI, il governo mondiale del ciclismo, ndr) affinché sanzioni lo Stato di Israele, nello stesso modo in cui ha sanzionato per la guerra in Ucraina la Russia e la Bielorussia.

C'è chi è pronto a correre oggi nel Limburgo olandese la classica della birra, l'Amstel Gold Race, la corsa più importante dell'Olanda e c'è chi pensa a bloccare le corse. L'Amstel non è una Monumento, ma per usare un linguaggio tennistico è un Atp Masters 1000: insomma, vale. Tutti contro il beniamino di casa, il solito Mathieu Van der Poel. A proposito di MVDP, grande protagonista domenica scorsa con la sua cavalcata alla Roubaix, alcuni aderenti a BDS erano presenti domenica scorsa sugli spalti del Vélodrome André Pétrieux per manifestare contro il team israeliano ed è stato necessario l'intervento della polizia locale per allontanare i manifestanti. Mezz'ora più tardi l'autobus della squadra si è dovuto confrontare ancora una volta con alcuni membri dell'organizzazione. Sul sito di BDS si legge inoltre che dalla Palestina è partito un appello affinché ci sia una mobilitazione collettiva e partecipata lungo tutto il percorso del Giro d'Italia e cliccando su un semplice link è possibile prendere contezza dell'intero tracciato e delle date in modo da organizzare a proprio piacimento le manifestazioni. Continuando a leggere, si trova poi un secondo link in cui vengono elencate le date e il percorso delle tappe italiane del Tour che per la prima volta nella sua storia scatterà da Firenze il prossimo 29 giugno. L'opposizione di BDS contro la squadra Israel - Premier Tech non è nuova e risale addirittura alla sua creazione nel 2015.

Negli ultimi anni i manifestanti filo-palestinesi sono stati individuati spesso lungo le strade del Tour de France e di altre gare ciclistiche. Saranno presenti anche oggi all'Amstel? Ah saperlo