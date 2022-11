Giusto annullare il gol di Danilo in Juve-Inter? Ecco cosa dice il regolamento

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto 2-0 il derby d'Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi. La partita è filata liscia dal punto di vista disciplinare con l'arbitro Doveri e il Var che hanno avuto solo un caso da moviola su cui lavorare: l'annullamento della rete del 2-0 a Danilo per fallo di mano. Nelle immagini si vede il difensore brasiliano anticipare de Vrij con la sfera che involontariamente colpisce la mano del giocatore della Juventus a sua volta trattenuto da quello dell'Inter. Dopo 2' abbondanti di consultazione ecco la scelta finale di annullare la rete tra le proteste della panchina bianconera e del pubblico dello Stadium.

PROVATE A DIRE CHE IL BRACCIO DI DANILO NON ERA TRATTENUTO DAI pic.twitter.com/XwT7Lk0CZE — ila (@portamivialou) November 6, 2022

Cosa dice il regolamento

Né de Vrij né lo stesso Danilo si sono resi conto di quanto accaduto in una piccola frazione di secondo. Nelle immagini, inolter, si difensore brasiliano perplesso in direzione dell'arbitro Doveri che gli stava spiegando il perché del check al Va: "Chi… io? e che ho fatto? Io l'ho presa di mano?". Effettivamente la sfera cambia traiettoria dopo aver colpito leggermente la mano di Danilo che si trova sotto l'ascella di de Vrij. Trascorre qualche minuto e arriva la comunicazione ufficiale con il direttore di gara che annulla la rete senza nemmeno andare all'on field-review.



In tanti si sono infiammati per questa decisione del Var che ha tolto la rete alla Juventus ma il regolamento parla chiaro: "C'è un'infrazione se il calciatore segna nella porta avversaria direttamente con le proprie mani/braccia anche se in maniera accidentale", quest'ultima parola è quella che ha "salvato" l'arbitro Doveri e soprattutto il Var che ha applicato alla lettera il regolamento. Non importa, tra l'altro, se Danilo in un normale contrasto di gioco da calcio d'angolo fosse leggermente trattenuto dal difensore olandese dell'Inter. La palla sfiora la mano dell'ex Manchester City, cambia traiettoria e va a finire alle spalle del portiere Onana.

Nonostante l'annullamento della rete, che pare essere corretto, la Juventus è poi riuscita a tenere botta fino alla fine, respingendo gli attacchi a dire il vero sterili dell'Inter e a pizzare addirittura il colpo finale con Fagioli a suggellare un 2-0 che rilancia a pieno le ambizioni della Vecchia Signora che si trova ora a meno dieci dalla vetta ma che ha vinto finalmente uno scontro diretto che le può dare fiducia per il prosieguo della stagione anche perché dal 4 gennaio partirà una nuova annata dopo lo stop forzato di quasi due mesi per far spazio al Mondiale in Qatar.

Lo scudetto, ad oggi, visto il Napoli di Spalletti sembra un'utopia per tutti ma se gli azzurri dovessero calare di rendimento occhio alla Juventus che a gennario recupererà anche Pogba oltre a Chiesa che è già tornato in campo nelle due ultime partite. L'obiettivo minmo è quello di entrare in Champions League ma anche le parole di Rabiot a fine gara: "Vogliamo vincere il campionato" fanno capire che i bianconeri ci credono e fanno sul serio.